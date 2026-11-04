Las interrupciones en el transporte marítimo internacional no necesariamente se traducen en un aumento significativo de la demanda de carga aérea. Los elevados costos, la disponibilidad limitada de capacidad y las exigencias operativas dificultan el traslado de bienes entre ambos modos, según expusieron representantes de la industria durante el Air Cargo Forum 2026, organizado por The International Air Cargo Association (TIACA), entre el 26 y 29 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Los participantes señalaron que recurrir al transporte aéreo puede contribuir a proteger las cadenas de suministro cuando se producen interrupciones en rutas marítimas estratégicas. Sin embargo, esta alternativa requiere evaluar si las pérdidas económicas asociadas a los retrasos justifican asumir tarifas considerablemente superiores.

Durante el encuentro, Achim Martinka, responsable global de carga aérea de DSV, señaló que trasladar bienes desde el transporte marítimo al aéreo puede resultar hasta 20 veces más costoso. Esta diferencia lleva a numerosos propietarios de carga a aceptar retrasos de dos o tres semanas antes que asumir el sobrecosto de cambiar de modo de transporte.

Según el ejecutivo, los volúmenes transferidos entre ambos modos continúan siendo reducidos, pese a las disrupciones que afectan al transporte marítimo. En este contexto, destacó que la decisión depende principalmente del impacto económico que los retrasos puedan generar sobre las operaciones de los propietarios de carga.

Capacidad y planificación, principales obstáculos

La disponibilidad de espacio constituye otra limitación. Martinka explicó que DSV mantiene contratos de capacidad con las aerolíneas por períodos de seis o doce meses, por lo que los embarques de emergencia pueden enfrentar tarifas superiores a las correspondientes a la capacidad previamente contratada.

El ejecutivo advirtió que postergar la búsqueda de alternativas frente a interrupciones de duración incierta puede incrementar considerablemente los costos, debido a la menor disponibilidad de espacio en las aeronaves.

A ello se suman requerimientos relacionados con documentación, características de los bienes, dimensiones de los embarques y cumplimiento de las normas de seguridad del transporte aéreo. La transferencia también puede exigir modificaciones en la preparación y consolidación de la carga para su transporte en aeronaves.

Los especialistas abordaron, además, las dificultades de implementar soluciones intermodales, particularmente para productos perecibles que requieren mantener la cadena de frío y asegurar conexiones oportunas entre buques, aeronaves y transporte terrestre.

Como ejemplo, Emir Pineda, director de Desarrollo de Servicios Aéreos del Departamento de Aviación de Miami-Dade, describió una operación destinada a exportar okra, un producto agrícola perecible, desde Honduras hacia el Reino Unido, mediante transporte marítimo hasta Miami, conexión aérea con Ámsterdam y distribución terrestre refrigerada.

La operación involucró dos contenedores y requirió una autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que estableció un plazo máximo de dos días para efectuar la transferencia de la carga en Miami. Asimismo, fue necesario coordinar capacidad aérea para movilizar aproximadamente 60 toneladas y mantener las condiciones de temperatura durante todo el trayecto.

Aunque el envío se completó exitosamente, Pineda explicó que la complejidad de asegurar capacidad aérea de manera constante y coordinar las distintas etapas logísticas impidió establecer un servicio regular.

En este escenario, el transporte aéreo se mantiene como una alternativa frente a necesidades específicas de los propietarios de carga, pero no constituye un reemplazo generalizado del transporte marítimo.

Las discusiones del Air Cargo Forum también destacaron la importancia de anticipar las decisiones logísticas frente a posibles interrupciones. Según Martinka, aunque numerosos propietarios de carga han desarrollado planes de contingencia desde la pandemia, estos no se han traducido en un traslado sistemático de volúmenes marítimos hacia el transporte aéreo.

Por MundoMaritimo