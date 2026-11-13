Las operaciones de transporte y transbordo de petróleo entre buques (Ship-to-Ship o STS) en Medio Oriente están reduciendo la disponibilidad de tanqueros para el transporte internacional y contribuyendo al aumento de las tarifas de los fletes, según un análisis de BRS Tanker. “Estas redes comenzaron a desarrollarse en abril de 2026 y se expandieron durante junio, después de que numerosos armadores y fletadores evitaran navegar por el Estrecho de Ormuz ante los riesgos de seguridad derivados del conflicto regional”, apunta el reporte.
El sistema permite movilizar crudo desde terminales del Golfo Pérsico hacia el Colfo de Omán y la costa occidental de India, donde se transfiere a otras naves para continuar hacia sus destinos finales.
Su implementación respondió a una caída de las exportaciones de petróleo a través de Ormuz, desde 16,3 millones de barriles diarios en febrero hasta 1,7 millones en marzo.
VLCCs concentran las operaciones de traslado
De acuerdo con BRS Tanker, “actualmente 141 tanqueros están destinados exclusivamente a estas operaciones, de los cuales el 72% corresponde a VLCCs. La utilización de estos buques responde a su capacidad de carga y economías de escala, incluso en trayectos cortos”. Además, las compañías petroleras regionales han adquirido y fletado naves a largo plazo para mantener sus exportaciones.
El análisis estima que la “flota en las sombras” alcanza 1.332 tanqueros, equivalentes al 19% de la flota activa considerada. Al descontar estas naves y aquellas utilizadas para el transporte regional, la disponibilidad efectiva para el mercado convencional disminuye.
En el segmento VLCC, la consultora calcula que solo 639 buques, equivalentes al 68% de la flota activa, permanecen disponibles para operaciones convencionales.
Demoras en transbordos y perspectivas del mercado
Los tiempos de espera también afectan la oferta de transporte. Las transferencias STS en el Golfo de Omán pueden generar retrasos de varias semanas para los buques que entregan o reciben carga.
Sin embargo, BRS Tanker identifica mejoras operativas recientes. El tiempo promedio que emplean los tanqueros de para el transporte del petróleo para regresar al Golfo Pérsico, cargar y zarpar nuevamente disminuyó desde 25 días en agosto hasta aproximadamente 14 días.
Respecto de las perspectivas, el informe considera probable que estas redes continúen funcionando en el mediano plazo, incluso ante una eventual reducción de las tensiones en Medio Oriente.
Una mejora de las condiciones de seguridad en Ormuz podría disminuir la necesidad de estos servicios y liberar capacidad para el mercado internacional. No obstante, las compañías exportadoras podrían mantener parte de las operaciones como alternativa frente a nuevas interrupciones.
BRS Tanker también contempla que, a largo plazo, el desarrollo de oleoductos y terminales que eviten el estrecho podría modificar las rutas de traslado, aunque no necesariamente eliminar la demanda de transbordos.
Por MundoMaritimo
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