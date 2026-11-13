El desguace de buques graneleros registró una caída interanual del 36% entre enero y octubre de 2026, hasta alcanzar 3 millones de toneladas de peso muerto (dwt), su menor nivel en 18 años, según un análisis de BIMCO.
Durante ese período se enviaron a reciclaje apenas 70 naves, principalmente de los segmentos Handysize y Supramax. La persistencia de fletes elevados ha incentivado a los armadores a mantener en servicio buques de mayor antigüedad, prolongando su vida operativa.
Esta tendencia se mantiene desde 2021, en un contexto marcado por interrupciones logísticas, congestión portuaria y mayores distancias de navegación. Entre los factores que han sostenido la demanda de transporte figuran la reorientación de rutas por las sanciones al carbón ruso, los desvíos respecto del Mar Rojo y el aumento de los embarques desde el Atlántico hacia Asia.
Envejecimiento de la flota granelera
La reducción sostenida del desguace ha incrementado la proporción de buques antiguos en operación.
"Tras varios años de bajos niveles de reciclaje de buques, se acumuló un importante volumen pendiente de retiro. Estimamos que, si los ciclos de vida de los buques se hubieran mantenido en línea con los observados entre 2000 y 2019, a estas alturas se habrían reciclado 856 buques adicionales, que suman 61 millones de dwt. Esto equivale al 6% de la capacidad actual de la flota. A medida que los buques permanecen más tiempo en servicio, la flota granelera ha envejecido gradualmente, con una antigüedad promedio que ahora supera los 13 años, frente a los 10 años registrados a comienzos de la década", señaló Filipe Gouveia, gerente de Análisis Naviero de BIMCO.
Actualmente, 1.035 graneleros, con una capacidad conjunta de 46,7 millones de dwt, superan los 25 años de antigüedad. Representan el 7% del número de naves y el 4% de la capacidad mundial.
La mayor proporción de capacidad más antigua corresponde a los segmentos Handysize y Panamax, con un 8% cada uno, frente al 5% de Supramax. En contraste, solo 11 buques Capesize superan los 25 años.
Perspectivas para 2027 y 2028
BIMCO prevé que el equilibrio entre oferta y demanda de transporte de graneles se debilite gradualmente durante los próximos dos años, debido al aumento de entregas de nuevas naves.
La organización proyecta que las entregas crecerán un 19% en 2027 y otro 4% en 2028, impulsadas principalmente por el segmento Capesize.
"A medida que las condiciones del mercado se debiliten gradualmente, los fletes podrían moderarse, haciendo menos atractivo mantener en operación los buques más antiguos. En consecuencia, estimamos que el desguace podría aumentar a 5,5 millones de dwt en 2027 y a 9,2 millones de dwt en 2028, lo que representaría el nivel más alto desde 2020. Sin embargo, incluso con este incremento, los volúmenes seguirían siendo bajos frente a los máximos registrados durante la década de 2010 y persistiría una acumulación de buques antiguos", apuntó Gouveia.
Por MundoMaritimo
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