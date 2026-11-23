El transporte marítimo de contenedores enfrenta una coyuntura marcada por el debilitamiento de las tarifas spot en las principales rutas comerciales Este-Oeste, aunque con excepciones que ponen de manifiesto la incidencia de la contingencia geopolítica. Paralelamente, la industria mantiene entre sus desafíos la definición de un marco regulatorio global para la descarbonización que otorgue certidumbre a las decisiones de inversión.

Según Peter Sand, analista jefe de Xeneta, la capacidad ofertada por las líneas navieras está aumentando en las principales rutas desde el Lejano Oriente hacia Europa y Estados Unidos, lo que ha contribuido al descenso de las tarifas spot. Sin embargo, los fletes hacia el Mediterráneo registraron un incremento del 6,8% durante la última semana.

Al 19 de noviembre, las tarifas spot promedio desde el Lejano Oriente alcanzaron los US$8.203/FEU hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC); US$10.901/FEU hacia la Costa Este (USEC); US$3.438/FEU hacia el norte de Europa y US$4.989/FEU hacia el Mediterráneo. En tanto, desde el norte de Europa hacia la USEC se situaron en US$2.961/FEU.

Pese a la reciente tendencia a la baja, las tarifas spot desde el Lejano Oriente registran fuertes incrementos interanuales hacia las costas Oeste (304,3%) y Este (297,8%) de Estados Unidos. Las alzas son más moderadas hacia el Mediterráneo (68,7%) y el norte de Europa (44,7%), mientras que en la ruta Transatlántica, desde el norte de Europa hacia la Costa Este estadounidense, alcanzan el 86,8%.

Sand destacó que las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia el Mediterráneo superan en US$1.551/FEU a las correspondientes a los servicios hacia el norte de Europa, una brecha cuya ampliación podría estar vinculada con la situación en el Mar Rojo.

Fragilidad de la normalización del Mar Rojo

De acuerdo con datos de Xeneta, el número de tránsitos de portacontenedores por el Estrecho de Bab el-Mandeb aumentó de 305 en agosto a 463 en octubre. Sin embargo, el promedio móvil de siete días descendió un 28%, desde un máximo de 16,6 tránsitos diarios el 25 de octubre hasta 11,9 el 19 de noviembre.

“Algo ha ocurrido que ha frenado el retorno de los servicios de transporte marítimo de contenedores al Mar Rojo en noviembre”, señaló Sand, quien explicó que las disrupciones en la zona afectan con mayor intensidad a las rutas hacia el Mediterráneo debido a su mayor exposición operacional.

Por su parte, el analista Lars Jensen destacó que la reciente modificación del recargo por combustible de Hapag-Lloyd, denominado ahora MFS en reemplazo del MFR, incorpora en su modelación un retorno completo a la ruta del Canal de Suez, lo que considera otra señal de que el mercado se encamina hacia la normalización del Mar Rojo a comienzos de 2027.

No obstante, un ataque contra el puerto yemení de Hodeida llevó a los hutíes a advertir a las compañías navieras que retiraran sus buques de los puertos saudíes del Mar Rojo, donde numerosos servicios utilizan las instalaciones de Yeda y King Abdullah Port.

A ello se suman un nuevo ataque reportado en el Estrecho de Ormuz y un incidente de piratería contra un granelero en el Golfo de Adén, cuyos atacantes fueron repelidos por el equipo de seguridad armado a bordo.

“La dirección general de las tarifas será descendente, pero la situación en el Mar Rojo sigue siendo frágil, por lo que probablemente habrá alzas inesperadas en el camino”, advirtió Sand respecto de las perspectivas para 2027.

Descarbonización y certidumbre regulatoria

En el frente de la descarbonización del sector marítimo, la próxima reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI)­, Jensen sintetizó los recientes planteamientos de nueve organizaciones marítimas en tres requisitos fundamentales: alcanzar un marco regulatorio estable, cuyo cumplimiento pueda hacerse efectivo y que sea aplicado uniformemente a escala mundial.

“Los buques son activos con una vida útil de entre 20 y 25 años. Si no contamos con un marco regulatorio estable, aumenta el riesgo financiero de invertir en nuevos buques”, explicó, añadiendo que dicho riesgo se traduce en mayores costos para los usuarios de las cadenas de suministro globales.

Asimismo, advirtió que una normativa cuyo cumplimiento no pueda garantizarse perjudicaría la competitividad de las líneas navieras que procuran reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Respecto de la uniformidad normativa, Jensen sostuvo que la fragmentación de las normas incrementa la carga regulatoria y los costos, además de generar potenciales contradicciones entre distintas disposiciones. Citó como ejemplo el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS).

Si bien calificó de sólidos y lógicos los argumentos de las organizaciones marítimas, advirtió que ello no garantiza que las negociaciones conduzcan al resultado esperado. La próxima reunión del MEPC se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.

Por MundoMaritimo