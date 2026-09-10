La demanda mundial de transporte marítimo de contenedores mantuvo un sólido desempeño durante julio de 2026, cuando los volúmenes alcanzaron los 17,3 millones de TEUs, el mayor nivel registrado por Container Trades Statistics (CTS). La cifra superó en alrededor de 25.000 TEUs el anterior récord, anotado en mayo de este año, y representó un incremento de 4,5% respecto de julio de 2025.

CTS calificó el comportamiento del mercado global como “notablemente resiliente”, pese a las distintas disrupciones que han afectado al transporte marítimo durante el año. Al observar las importaciones acumuladas durante los primeros siete meses, todas las regiones registraron crecimiento, con excepción del Subcontinente Indio y Medio Oriente, donde los volúmenes retrocedieron 4,2%.

África Subsahariana exhibió algunos de los mayores avances, con un aumento de 14% de las importaciones procedentes de Asia y de 15% de aquellas originadas en Norteamérica.

Europa también continuó destacando por el dinamismo de sus importaciones, que acumularon un incremento de 6,1% durante los primeros siete meses. “Otro tema recurrente a lo largo de 2026 ha sido el continuo crecimiento de las importaciones europeas. La carga procedente del Lejano Oriente ha desempeñado un papel significativo, añadiendo aproximadamente 1,5 millones de TEUs respecto del mismo período del año pasado”, señaló CTS.

Crecimiento desigual

El analista de la industria marítima Lars Jensen, al observar los datos de CTS, advirtió que detrás del crecimiento global se observa una ampliación de los desequilibrios entre los distintos sentidos de las rutas. Según su análisis, la demanda global medida en TEUs creció 4,5% interanual en julio.

Los volúmenes headhaul—correspondientes al sentido principal de las rutas marítimas— aumentaron 4,5%, mientras que la movilización de contenedores en las rutas intrarregionales avanzó 8,1%. En contraste, los volúmenes backhaul— de retorno—, disminuyeron 1,7%.

La divergencia resulta aún más evidente al comparar el mercado actual con el período previo a la pandemia. Frente a julio de 2019, los volúmenes headhaul fueron 25,5% superiores en julio de este año, mientras los backhaul se situaron 6,4% por debajo. Los volúmenes intrarregionales, en tanto, aumentaron 18,1%.

Jensen también destacó que la fortaleza observada recientemente en las tarifas spot del Transpacífico no puede atribuirse a un repunte equivalente de la demanda. Las importaciones norteamericanas desde el Lejano Oriente aumentaron solo 2,2% interanual en julio, después de crecer 0,7% en junio. Específicamente en la ruta Transpacífico, la demanda avanzó 4,2% en julio, tras aumentar apenas 0,7% el mes anterior.

“Por lo tanto, la fortaleza de las tarifas spot del Pacífico debe atribuirse a la evolución de la capacidad y no a la evolución de la demanda durante junio y julio”, sostuvo Jensen.

En paralelo, el índice global de tarifas de CTS—que considera todas las rutas y tanto tarifas de contratos como tarifas spot— alcanzó los 115 puntos, nivel 37% superior al registrado un año antes y apenas 2,5% inferior al máximo observado en julio de 2024.

De cara a los próximos meses, CTS destacó que, pese a las disrupciones en el Canal de Panamá, la crisis en Medio Oriente y la congestión provocada por la temporada de tifones en Asia, “los volúmenes globales han continuado adaptándose en lugar de retroceder”. Sin embargo, planteó que aún está por verse si esta resiliencia podrá sostenerse durante el resto del año, especialmente a medida que se reconfiguran los patrones comerciales y se aproxima la Golden Week (Semana dorada) china, entre el 1 y el 7 de octubre.

Por MundoMaritimo