Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores comienzan a mostrar señales de debilitamiento tras mantenerse elevadas durante octubre, especialmente en las rutas del Transpacífico. Aunque la demanda de importaciones estadounidenses, la congestión portuaria y las restricciones de capacidad han contribuido a sostener los fletes, las perspectivas apuntan a una corrección gradual, en un escenario condicionado por tensiones geopolíticas, cambios en las rutas marítimas e incertidumbre comercial.

Según Drewry, su World Container Index (WCI) retrocedió 3% durante la semana terminada el 29 de octubre, situándose en US$4.429 por contenedor de 40 pies (FEU), principalmente por las caídas registradas en el Transpacífico.

En esta ruta, los fletes para Shanghái-Los Ángeles disminuyeron 6%, hasta US$7.514/FEU, mientras que Shanghái-Nueva York retrocedió 5%, hasta US$9.631/FEU. La consultora anticipa nuevas bajas, considerando que la Federación Nacional del Retail de Estados Unidos (NRF) proyecta una disminución mensual de 11% en las importaciones marítimas estadounidenses durante noviembre.

No obstante, Drewry advierte que las líneas navieras continúan administrando la oferta. Para la esta semana se anunciaron seis itinerarios cancelados (blank sailings) en el Transpacífico, frente a cinco durante la pasada, reflejando restricciones de capacidad que podrían moderar las caídas.

Fortaleza relativa del Transpacífico

El informe de octubre de Maritime Strategies International (MSI) confirma que los fletes Transpacífico mantienen una posición comparativamente elevada. Entre fines de septiembre y octubre, las tarifas desde Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) disminuyeron apenas 0,4%, hasta los US$8.374/FEU, aproximadamente US$3.000 por encima del promedio de los últimos cinco años.

Esta resistencia responde parcialmente al dinamismo de las importaciones estadounidenses. Según datos de conocimientos de embarque (BLs) citados por MSI, los volúmenes del Transpacífico hacia el este aumentaron 16,3% interanual en septiembre, después de crecer 2,3% en agosto.

La consultora mantiene perspectivas moderadamente optimistas para esta ruta, proyectando un crecimiento interanual de entre 3% y 6% durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer semestre de 2027.

Sin embargo, anticipa una convergencia parcial de las tarifas de las principales rutas durante noviembre y diciembre, impulsada principalmente por descensos en el Transpacífico, mientras los fletes Asia-Europa permanecerían relativamente estables antes de comenzar a retroceder.

Por su parte Judah Levine, director de Investigación de Freightos, también identifica señales contradictorias. Aunque los fletes Transpacífico habían aumentado hace dos semanas, con un alza de 9% hacia la Costa Este de EE. UU. (USEC) señaló que algunos transitarios observan “señales de enfriamiento de la demanda y una mayor disponibilidad de espacio”, anticipando una moderación estacional.

Disrupciones y reconfiguración de rutas

En Asia-Europa, Drewry registró un incremento de 1% en las tarifas Shanghái-Róterdam, hasta US$3.686/FEU, mientras Shanghái-Génova permaneció estable en US$4.151/FEU. Las líneas navieras preparan aumentos tarifarios para noviembre, aunque su sostenibilidad resulta incierta ante la debilidad de la demanda.

Paralelamente, el retorno progresivo de los portacontenedores al Mar Rojo está modificando el equilibrio de capacidad. MSI estima que más del 60% de los zarpes Asia-Europa ya transitan por esa vía, reduciendo la necesidad de buques asociada a los desvíos por el cabo de Buena Esperanza.

No obstante, persisten riesgos significativos. Drewry informó que los tránsitos por el Canal de Suez alcanzaron 62 buques durante la última semana, su máximo semanal del año, mientras las interrupciones en el Estrecho de Ormuz continúan afectando la navegación.

A ello se suman la congestión en puertos asiáticos y los efectos de los tifones. MSI estima que la congestión absorbió aproximadamente 3,1 millones de TEUs de capacidad durante julio y agosto, contribuyendo a sostener las tarifas.

Finalmente, la incertidumbre sobre las tarifas portuarias estadounidenses aplicables a buques vinculados con China y las investigaciones comerciales bajo la Sección 301 introduce nuevas variables.

Como sintetiza Drewry, “la debilidad de la demanda, la gestión de capacidad por las líneas navieras, los posibles recargos y la evolución de la política comercial estadounidense seguirán influyendo en las tarifas de flete durante las próximas semanas”.

Por MundoMaritimo