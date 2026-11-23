Los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos en puertos que reciben buques tanqueros representan pérdidas estimadas en US$5.000 millones anuales y podrían casi duplicarse hacia 2050 si no se adoptan medidas adicionales de adaptación, según un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El estudio Extreme Weather Risks to International Oil and Natural Gas Shipping, elaborado a solicitud de Francia durante su presidencia del G7 en 2026, y al que accedió MundoMaritimo, examina la exposición de la infraestructura portuaria y las rutas marítimas a ciclones, inundaciones, sequías y otros eventos que pueden interrumpir el transporte marítimo energético.

La relevancia de estos riesgos responde a la dependencia del suministro global energético del transporte marítimo. “En 2024, aproximadamente el 40% del petróleo crudo, el 30% de los productos petrolíferos y el 15% del gas natural producido realizaron parte de su recorrido hacia los consumidores por vía marítima”. Bajo el escenario de políticas declaradas de la AIE, la actividad de transporte internacional de petróleo y gas aumentaría más de un 15% hacia 2035.

Impacto en las operaciones portuarias

El análisis de unos 1.200 puertos con actividad de tanqueros estima que las interrupciones meteorológicas provocan, en promedio, 1,5 días de inactividad anual por instalación. Sin embargo, la exposición varía considerablemente entre regiones: los puertos de China, Japón y Corea registran los mayores tiempos de paralización, mientras que Centroamérica y Sudamérica presentan un promedio cercano a dos días.

La AIE proyecta que, bajo un escenario climático asociado a un calentamiento global cercano a 3 °C hacia finales de siglo, los períodos de inactividad podrían aumentar alrededor de un 35% para 2050 si no se implementan nuevas medidas de resiliencia.

Las consecuencias también alcanzan al transporte marítimo. Cuando un puerto suspende sus operaciones, gaseros y tanqueros pueden permanecer a la espera, reducir el n´mero de itinerarios disponibles o buscar rutas alternativas. No obstante, el organismo introduce una diferencia respecto de otros sistemas energéticos: “El transporte marítimo internacional de combustibles es un medio de suministro de energía relativamente lento”. Por ello, los efectos sobre el suministro energético pueden manifestarse con retraso y depender de la disponibilidad de inventarios en destino.

Riesgos para Panamá y Sudamérica

El Canal de Panamá figura entre las vías examinadas en el estudio debido a su dependencia de las precipitaciones para mantener los niveles de agua necesarios para operar las esclusas.

Las restricciones también tienen consecuencias económicas para los armadores. Como ejemplo, el informe señala que un buque gasero de GLP pagó US$5,3 millones por un tránsito prioritario en septiembre de 2026.

En Sudamérica, la AIE identifica riesgos asociados a los bajos niveles de agua en el sistema portuario fluvial Paraná-Río de la Plata, donde se han registrado restricciones de calado, incluso en el Puerto de Rosario, Argentina. Bajo el escenario climático analizado, un 30% de los puertos de Centroamérica y Sudamérica podría experimentar una disminución considerable de las precipitaciones hacia finales de siglo, agravando las dificultades de navegación.

El organismo advierte que “cuando las alternativas prácticas son limitadas, las interrupciones pueden detener por completo los flujos energéticos”, una situación especialmente relevante para las rutas marítimas y fluviales que concentran el transporte de combustibles.

Medidas de adaptación

Frente a estos riesgos, la AIE plantea incorporar la resiliencia climática en la planificación energética y portuaria, mediante sistemas de alerta temprana, protección contra inundaciones, infraestructura eléctrica resistente y alternativas de transporte.

También recomienda fortalecer la cooperación entre autoridades y operadores, diversificar las cadenas de suministro y mantener equipos de repuesto para facilitar la recuperación de las instalaciones después de eventos extremos.

Por MundoMaritimo