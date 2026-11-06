La desaceleración de la economía chilena y sus efectos sobre los volúmenes de carga movilizados por los puertos constituyen una de las principales preocupaciones de DP World Chile de cara a 2027. Así lo señaló su CEO, Curtis Doiron, en conversación con MundoMarítimo durante el” West Coast South America Customer Event”, llevado a cabo por el operador portuario internacional el 4 de noviembre en Santiago de Chile. En la oportunidad, el ejecutivo también abordó el desempeño operacional de los terminales de San Antonio y Lirquén, las perspectivas para el próximo año y los desafíos que enfrenta la temporada de exportación de cerezas.

Respecto de los principales logros de 2026, el ejecutivo situó la seguridad como primera prioridad de la compañía. “Nos tomamos la seguridad extremadamente en serio. Nuestra principal prioridad es asegurarnos de que las personas regresen sanas y salvas a sus hogares”, afirmó.

Asimismo, destacó la contribución de DP World al comercio exterior chileno, tanto en importaciones como exportaciones, incluyendo productos forestales, cerezas y cobre. En ese sentido, valoró el papel de la compañía en la conexión de los consumidores y productores nacionales con los mercados internacionales.

Desempeño de San Antonio y Lirquén

Al evaluar las operaciones, Doiron destacó que DP World Lirquén continúa estableciendo estándares de referencia dentro del grupo en seguridad, productividad y servicio al cliente. Agregó que la compañía mantiene inversiones en infraestructura y tecnología para ofrecer servicios más integrales y confiables.

En DP World San Antonio, en tanto, identificó como principales desafíos la gestión del crecimiento de los clientes y la complejidad operacional de un terminal multipropósito. Según indicó, la instalación moviliza el 95% de los vehículos que ingresan al país, además de registrar un rápido crecimiento en contenedores y atender otras cargas.

Sobre las perspectivas de cierre de año, anticipó resultados diferenciados. Primeramente, señaló que “en Lirquén esperamos terminar ligeramente por encima de 2025 en términos de toneladas totales movilizadas”, señaló.

El ejecutivo recordó que los incendios registrados a comienzos de año en el área de Penco afectaron la actividad productiva y la capacidad de exportación. Sin embargo, destacó la resiliencia de los trabajadores y la recuperación operacional del terminal.

Además, Doiron resaltó su importancia como puerta de salida de productos forestales y agrícolas, junto con el potencial que ofrece el desarrollo del corredor logístico entre la Región del Biobío y Neuquén, Argentina. Esta conexión, explicó, representa una oportunidad para ampliar la participación del terminal en el movimiento de cargas vinculadas a Vaca Muerta, particularmente insumos para la industria del petróleo y gas. Actualmente, la instalación ya atiende carga contenerizada en tránsito desde y hacia esa provincia argentina, aprovechando su cercanía geográfica y conectividad terrestre.

Para San Antonio, en tanto, proyectó un cierre de 2026 con volúmenes de carga prácticamente estables respecto del año anterior. Explicó que la desaceleración económica, las presiones inflacionarias, el menor consumo y el aumento del desempleo han afectado el movimiento comercial, situación a la que se suman las dificultades climáticas registradas durante el año, particularmente en julio. “Esperamos unos meses más desafiantes en San Antonio al comparar los volúmenes con los del año pasado”, advirtió.

Perspectivas económicas para 2027

Doiron identificó el desempeño económico del país como el principal desafío para el próximo año. Explicó que la debilidad de la actividad podría prolongarse durante el primer semestre de 2027, con expectativas de recuperación durante la segunda mitad.

“Cuando la economía se desacelera, los volúmenes también disminuyen. Tenemos menos contenedores y menos carga movilizándose por los puertos”, explicó, agregando que esta situación también repercute en los ingresos de los trabajadores.

Pese a ello, sostuvo: “A largo plazo sigo siendo muy optimista, pero tendremos que capear la tormenta durante los próximos seis a doce meses”.

Temporada de cerezas y paralización de camioneros

Consultado por la paralización de camioneros en San Antonio, Doiron reconoció su preocupación ante la proximidad de la temporada de exportación de cerezas: “Es desafortunado. El momento es complicado por el inicio de la temporada de cerezas. Cada vez que ocurre una interrupción en la cadena logística, todo el sistema siente sus efectos”, advirtió.

No obstante, evitó calificar la situación como una amenaza inmediata para la campaña exportadora. “Creo que todavía hay margen para superarlo, pero el tiempo es esencial. No caracterizaría todavía la situación como peligrosa, pero sí preocupante”, puntualizó, esperando una solución rápida y justa para todas las partes.

Sobre las perspectivas de embarques de esta fruta, señaló que este año se observa una menor presencia de servicios extra loaders, lo que interpretó como una señal de que los servicios existentes podrían absorber los volúmenes.

En todo caso, Doiron destacó la diversidad de clientes de DP World Chile, incluyendo navieras, importadores y exportadores como Codelco, Arauco, CMPC, Falabella y Sodimac, y reafirmó el compromiso de la compañía con la movilización de sus productos hacia los mercados.

Por MundoMaritimo