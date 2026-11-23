Los puertos de la Costa Oeste de Norteamérica (NAWC, por su sigla en inglés) registraron un crecimiento interanual del 2,6% en la transferencia de contenedores durante el tercer trimestre de 2026, alcanzando un volumen total de 8,32 millones de TEUs. De acuerdo con un análisis de Sea-Intelligence, este desempeño estuvo impulsado casi exclusivamente por el incremento interanual del 17,6% en el volumen de contenedores llenos de importación registrado en septiembre.
Tras un lento inicio del trimestre, marcado por una contracción interanual del 3,9% en la transferencia de contenedores llenos de importación en julio y una estabilización en agosto, el volumen ascendió a 1,45 millones de TEUs en septiembre.
La consultora advierte que el crecimiento de dos dígitos registrado en septiembre se explica parcialmente por una base de comparación inusualmente débil durante el tercer trimestre de 2025, cuando la tasa de crecimiento del volumen de contenedores llenos de importación disminuyó 12,5 puntos porcentuales entre julio y septiembre.
No obstante, Sea-Intelligence destaca que “2026 marca el mayor volumen de contenedores llenos de importación registrado en septiembre en la Costa Oeste, superando el récord anterior establecido en 2024”.
Carga de importación lidera el crecimiento
Durante el tercer trimestre de 2026, la movilización de contenedores llenos de importación aumentó un 3,9% interanual, alcanzando los 4,12 millones de TEUs.
En contraste, los volúmenes de exportación registraron un crecimiento más moderado. La movilización de contenedores llenos de exportación aumentó apenas un 1,8% interanual, totalizando 1,21 millones de TEUs, mientras que el volumen de contenedores vacíos de exportación se incrementó un 1,1%, alcanzando los 2,67 millones de TEUs.
Presión sobre las operaciones portuarias
Según Sea-Intelligence, “el impacto operacional de esta temporada alta altamente concentrada ha sido considerable”. En lugar de gestionar un ingreso más gradual de carga estacional, las terminales debieron hacer frente a un incremento del 11,3% en el volumen de contenedores llenos de importación entre agosto y septiembre.
Se trata del mayor aumento mensual registrado en septiembre durante el período comprendido entre 2012 y 2026.
“Este nivel de volatilidad repentina genera una fuerte presión sobre la infraestructura portuaria, la disponibilidad de chasis y las redes ferroviarias”, señala la consultora.
En este escenario, los propietarios de carga privilegiaron los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que concentraron el 73% del volumen total de contenedores llenos de importación movilizados en la Costa Oeste de Norteamérica durante el tercer trimestre de 2026.
Por MundoMaritimo
Puerto de Los Ángeles en EE.UU. importa 427.789 TEUs llenos en mayo y marca aumento del 25,2% respecto a igual mes de 2019
Estados Unidos: Ingresos de contenedores llenos registran aumento del 6,5% en octubre de 2020
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