Corea del Sur estima que la Ruta Marítima del Norte, que conecta Asia y Europa a través del Ártico, podría alcanzar viabilidad económica alrededor de 2040, pese a los planes del Gobierno para establecer servicios regulares a partir de 2030. La evaluación fue presentada tras el regreso al Puerto de Busan del portacontenedores “Panstar Arco”, que completó un itinerario de ida y vuelta a Europa a través de esta ruta, reportó Alphaliner.
La nave, de 2.758 TEUs de capacidad, realizó una travesía de 50 días, luego de zarpar desde Busan el 22 de agosto y regresar el 11 de octubre. Durante el trayecto efectuó recaladas en Felixstowe, Róterdam y Gdansk, utilizando la ruta ártica tanto en el itinerario de ida como en el de retorno.
En una ceremonia realizada en Busan, autoridades surcoreanas confirmaron que durante 2027 se desarrollarán nuevas navegaciones de prueba con portacontenedores y buques destinados al transporte de vehículos. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, destacó la posibilidad de contar con una ruta alternativa ante eventuales interrupciones en las vías marítimas tradicionales, como las registradas en Medio Oriente.
Volúmenes de carga y costos operacionales
Pese al interés por desarrollar la conexión, el ministro de Océanos y Pesca, Hwang Jong-woo, advirtió que su utilización comercial difícilmente alcanzará condiciones de rentabilidad antes de 2040.
Uno de los desafíos identificados corresponde a la disponibilidad de carga para los itinerarios de retorno. Según los datos del ministerio, el “Panstar Arco” movilizó 737 TEUs llenos desde Asia hacia Europa, por debajo de los 1.300 TEUs inicialmente previstos.
En su regreso, la nave movilizó 1.743 TEUs en contenedores vacíos, sin registrar carga de importación. El presidente Lee reconoció que conseguir cargas para el trayecto de retorno constituye uno de los problemas pendientes para desarrollar el servicio. A ello se suman los costos asociados a las condiciones de navegación en el Ártico, entre ellos primas especiales de seguros, variaciones en el consumo de combustible y restricciones de velocidad derivadas de la presencia de hielo.
La utilización de buques con clasificación para operar en aguas heladas también implica mayores costos de construcción y una menor flexibilidad para emplearlos en otras rutas comerciales.
Proyecciones para la navegación ártica
El Gobierno surcoreano considera que las condiciones de navegación podrían permitir el uso de la Ruta Marítima del Norte durante más de seis meses al año dentro de los próximos 15 años, ampliando las posibilidades de establecer servicios comerciales.
En comparación con el itinerario por el Canal de Suez, la conexión ártica puede reducir aproximadamente un tercio del tiempo de navegación entre Asia y Europa cuando las condiciones permiten su utilización.
Sin embargo, la travesía del “Panstar Arco” se extendió cinco días más de lo previsto inicialmente, pasando de una estimación de 45 días a un recorrido efectivo de 50 días.
Además de continuar evaluando la Ruta Marítima del Norte, el Ministerio de Océanos y Pesca estudiará el potencial del Paso del Noroeste, otra conexión ártica que podría utilizarse para el transporte marítimo entre Asia y América del Norte.
Por MundoMaritimo
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