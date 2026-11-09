En el marco de la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP31), que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía, ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) centrará parte de su participación en la construcción de cadenas de suministro sostenibles y resilientes, así como en el fortalecimiento de la acción climática vinculada a los océanos. La organización buscará impulsar la cooperación internacional, el acceso a financiamiento y la implementación de políticas que permitan a los países en desarrollo enfrentar los desafíos de la transición hacia economías bajas en carbono.

La agenda también abordará el papel del comercio, la inversión y las finanzas en el desarrollo de industrias más sostenibles, considerando las dificultades que enfrentan las economías en desarrollo para acceder a tecnologías, mercados internacionales y recursos financieros. En este contexto, UNCTAD promoverá medidas orientadas a transformar los compromisos climáticos en inversiones productivas y fortalecer la resiliencia económica.

Cadenas de suministro sostenibles y resilientes

Uno de los ejes de la participación de UNCTAD será el fortalecimiento de las cadenas de suministro mediante la aplicación de estándares de sostenibilidad que contribuyan a mejorar su transparencia y resiliencia. Las discusiones examinarán cómo estos instrumentos pueden facilitar prácticas comerciales más sostenibles sin generar costos adicionales innecesarios para pequeños productores y empresas.

En particular, se analizará la importancia de avanzar hacia una mayor armonización entre estándares, sistemas de certificación y procesos de verificación. Esta coordinación permitiría reducir la duplicación de procedimientos y facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo a mercados que exigen mayores requisitos ambientales.

Asimismo, el organismo abordará la necesidad de fortalecer la cooperación entre autoridades comerciales y ambientales, instituciones financieras y el sector privado, con el objetivo de facilitar el acceso a tecnología, financiamiento y capacidades que permitan avanzar hacia cadenas de valor más sostenibles.

Los océanos en el centro de la acción climática

Otro de los temas prioritarios será la relación entre los océanos y la acción climática. UNCTAD participará en un evento de ONU-Océanos orientado a fortalecer la cooperación internacional y acelerar la implementación de medidas que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos.

La instancia destacará la importancia de movilizar financiamiento, ampliar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades institucionales, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo y en las comunidades cuyos medios de vida dependen directamente de la salud de los océanos.

En este contexto, se buscará promover mecanismos de cooperación que permitan integrar de manera más efectiva la protección de los ecosistemas marinos en las estrategias climáticas, considerando las necesidades particulares de las economías más vulnerables.

Cooperación y financiamiento climático

Como parte de su agenda, UNCTAD también impulsará discusiones sobre el papel de la cooperación comercial en la industrialización verde y la adaptación climática, incluyendo mecanismos para reducir los riesgos de inversión y movilizar recursos hacia infraestructura resiliente y procesos productivos más limpios.

Además, el organismo tiene previsto participar el 12 de noviembre en el lanzamiento de una nueva Red Global de Mercados de Carbono, iniciativa que busca fortalecer la conexión entre estos mercados y movilizar capital para la acción climática, particularmente en países en desarrollo.

Finalmente, UNCTAD promoverá una evaluación más amplia del progreso climático, incorporando indicadores que vayan más allá del Producto Interno Bruto (PIB) y permitan medir los efectos de las políticas sobre la resiliencia económica, el bienestar de las comunidades y una transición sostenible y equitativa.

Por MundoMaritimo