En el marco de la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP31), que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía, ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) centrará parte de su participación en la construcción de cadenas de suministro sostenibles y resilientes, así como en el fortalecimiento de la acción climática vinculada a los océanos. La organización buscará impulsar la cooperación internacional, el acceso a financiamiento y la implementación de políticas que permitan a los países en desarrollo enfrentar los desafíos de la transición hacia economías bajas en carbono.
La agenda también abordará el papel del comercio, la inversión y las finanzas en el desarrollo de industrias más sostenibles, considerando las dificultades que enfrentan las economías en desarrollo para acceder a tecnologías, mercados internacionales y recursos financieros. En este contexto, UNCTAD promoverá medidas orientadas a transformar los compromisos climáticos en inversiones productivas y fortalecer la resiliencia económica.
Cadenas de suministro sostenibles y resilientes
Uno de los ejes de la participación de UNCTAD será el fortalecimiento de las cadenas de suministro mediante la aplicación de estándares de sostenibilidad que contribuyan a mejorar su transparencia y resiliencia. Las discusiones examinarán cómo estos instrumentos pueden facilitar prácticas comerciales más sostenibles sin generar costos adicionales innecesarios para pequeños productores y empresas.
En particular, se analizará la importancia de avanzar hacia una mayor armonización entre estándares, sistemas de certificación y procesos de verificación. Esta coordinación permitiría reducir la duplicación de procedimientos y facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo a mercados que exigen mayores requisitos ambientales.
Asimismo, el organismo abordará la necesidad de fortalecer la cooperación entre autoridades comerciales y ambientales, instituciones financieras y el sector privado, con el objetivo de facilitar el acceso a tecnología, financiamiento y capacidades que permitan avanzar hacia cadenas de valor más sostenibles.
Los océanos en el centro de la acción climática
Otro de los temas prioritarios será la relación entre los océanos y la acción climática. UNCTAD participará en un evento de ONU-Océanos orientado a fortalecer la cooperación internacional y acelerar la implementación de medidas que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos.
La instancia destacará la importancia de movilizar financiamiento, ampliar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades institucionales, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo y en las comunidades cuyos medios de vida dependen directamente de la salud de los océanos.
En este contexto, se buscará promover mecanismos de cooperación que permitan integrar de manera más efectiva la protección de los ecosistemas marinos en las estrategias climáticas, considerando las necesidades particulares de las economías más vulnerables.
Cooperación y financiamiento climático
Como parte de su agenda, UNCTAD también impulsará discusiones sobre el papel de la cooperación comercial en la industrialización verde y la adaptación climática, incluyendo mecanismos para reducir los riesgos de inversión y movilizar recursos hacia infraestructura resiliente y procesos productivos más limpios.
Además, el organismo tiene previsto participar el 12 de noviembre en el lanzamiento de una nueva Red Global de Mercados de Carbono, iniciativa que busca fortalecer la conexión entre estos mercados y movilizar capital para la acción climática, particularmente en países en desarrollo.
Finalmente, UNCTAD promoverá una evaluación más amplia del progreso climático, incorporando indicadores que vayan más allá del Producto Interno Bruto (PIB) y permitan medir los efectos de las políticas sobre la resiliencia económica, el bienestar de las comunidades y una transición sostenible y equitativa.
Por MundoMaritimo
UNCTAD pide invertir en las cadenas de suministro marítimas para impulsar la sostenibilidad y la resiliencia a futuras crisis
Día Mundial de los Océanos: La OMI busca eliminar o reducir al mínimo los efectos adversos de los buques
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.