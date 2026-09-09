El Consultative Shipping Group (CSG), integrado por las autoridades marítimas de 18 naciones de Europa, Asia y Norteamérica, advirtió que la creciente fragmentación del transporte marítimo internacional amenaza la resiliencia de las cadenas de suministro y puede traducirse en mayores costos para empresas y consumidores.

En una declaración centrada en la libertad de navegación y el funcionamiento del comercio mundial, el organismo destacó que más del 80% del intercambio global se transporta por vía marítima, incluyendo productos manufacturados, granos, metales, petróleo y gas. Por ello, sostuvo que el transporte marítimo constituye una infraestructura crítica para la economía y para la seguridad alimentaria y energética.

“El transporte marítimo no es solo un servicio: es la infraestructura crítica que sustenta la economía mundial y salvaguarda la seguridad alimentaria y energética”, afirmó el CSG, que considera la libertad de navegación uno de los requisitos fundamentales para mantener cadenas de suministro resilientes.

Transporte marítimo bajo presión

Según el grupo, acontecimientos como la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania, la sequía en el Canal de Panamá y el conflicto en Medio Oriente han evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas marítimas. A ello se suman medidas comerciales discriminatorias y diferencias regulatorias entre países que pueden incrementar la incertidumbre sobre el acceso futuro a puertos y rutas. “La fragmentación de las reglas conduce directamente a la fragmentación de los mercados y, en última instancia, a mayores costos para las empresas y los consumidores”, enfatizó.

El CSG considera que estas alteraciones no corresponden únicamente a episodios aislados, sino que reflejan “un cambio estructural en el entorno operativo del comercio mundial”, en el que las rutas marítimas se utilizan cada vez más como instrumentos de presión y están expuestas a mayores riesgos.

Otro factor de preocupación es la expansión de la denominada “flota en la sombra”, compuesta por cientos de buques que operan para eludir sanciones y fuera de los marcos habituales de seguros, seguridad y transparencia. De acuerdo con la declaración, esta situación está generando sistemas paralelos dentro del transporte marítimo y debilitando la previsibilidad de los mercados.

“El resultado es un sistema de dos niveles: uno regido por normas y otro por la opacidad, lo que en última instancia debilita a ambos”, advirtió el grupo.

Normas internacionales

Frente a este escenario, el CSG plantea que la respuesta no pasa necesariamente por crear más regulaciones o recurrir a medidas unilaterales, sino por lograr una mejor coordinación y aplicación de las normas internacionales existentes.

En ese sentido, destacó el papel de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que establece el marco jurídico para las actividades marítimas, y de la Organización Marítima Internacional (OMI) como principal foro para desarrollar estándares globales relacionados con navegación, seguridad y competencia.

“Las normas internacionales existentes deben aplicarse de manera coherente en todas las jurisdicciones. Una aplicación desigual distorsiona los mercados y, en última instancia, debilita la confianza en el transporte marítimo mundial como columna vertebral fiable del comercio internacional”, sostuvo.

El grupo llamó además a reforzar el intercambio de información entre autoridades y el respaldo político a estándares comunes, argumentando que la cooperación internacional permite mantener un transporte marítimo abierto, predecible y no discriminatorio.

Finalmente, el CSG instó a las naciones marítimas a respaldar activamente la libertad de navegación y los marcos jurídicos multilaterales. “Como demuestra el cierre del Estrecho de Ormuz: cuando las cadenas de suministro marítimas se fragmentan, la economía mundial se fragmenta con ellas”, concluyó.

El CSG está compuesto por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia y Reino Unido.

Por MundoMaritimo