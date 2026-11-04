El Comité de Ministros de Chile resolvió este lunes 2 de noviembre mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, en la Región de Valparaíso, tras revisar las reclamaciones administrativas presentadas contra la iniciativa impulsada por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA).
De acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la instancia acogió parcialmente algunas de las reclamaciones interpuestas contra la RCA otorgada en mayo de 2026, sin revertir la calificación ambiental favorable del proyecto. La decisión representa un nuevo avance en su tramitación, aunque no excluye eventuales instancias posteriores de impugnación judicial.
Las reclamaciones habían sido presentadas tanto por organizaciones ambientales y comunitarias como por el propio titular del proyecto, en el marco del procedimiento administrativo contemplado en la legislación ambiental chilena.
Puerto Exterior considera una inversión público-privada estimada por EPSA en US$4.450 millones y busca ampliar la infraestructura portuaria disponible para atender la demanda de transferencia de carga de la macrozona central de Chile, además de incorporar capacidad para recibir portacontenedores de mayores dimensiones.
Mayor capacidad portuaria
El proyecto contempla la construcción de dos terminales de contenedores de 1.730 metros de longitud cada uno, un molo de abrigo de aproximadamente cuatro kilómetros, obras de dragado, explanadas operacionales y nuevos accesos viales y ferroviarios.
Una vez completadas sus cuatro etapas de desarrollo, Puerto Exterior contará con una capacidad proyectada de transferencia de 6 millones de TEUs anuales. La infraestructura permitirá atender simultáneamente hasta ocho portacontenedores de 400 metros de eslora.
Esta ampliación busca fortalecer la posición de San Antonio como principal complejo portuario de Chile y responder a las exigencias asociadas al aumento del tamaño de los buques y a la evolución de los flujos del comercio exterior.
El desarrollo se ejecutará de manera gradual, de acuerdo con el comportamiento de la demanda. Su primera etapa contempla la habilitación de 865 metros de muelle, con una capacidad de transferencia estimada en 1,5 millones de TEUs anuales. La entrada en operación de esta fase se proyecta hacia 2036.
Próximas etapas
En paralelo a la tramitación ambiental, EPSA ha continuado avanzando en los procesos de licitación y preparación de las obras habilitantes necesarias para el desarrollo del proyecto.
Entre estas iniciativas se encuentran la ingeniería de detalle y construcción de los accesos norte y sur, cuyo proceso de licitación internacional se mantiene en desarrollo. Asimismo, la empresa portuaria contempla nuevas etapas de contratación vinculadas a las principales obras de infraestructura marítima.
La iniciativa cuenta también con el respaldo financiero de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, que acordó un crédito de US$50 millones destinado a apoyar el inicio de las obras habilitantes.
Con la decisión del Comité de Ministros, Puerto Exterior mantiene su calificación ambiental favorable y continúa su desarrollo administrativo y técnico, en un escenario marcado por la necesidad de ampliar la capacidad portuaria de la zona central y mejorar las condiciones de conectividad del comercio exterior chileno.
Por MundoMaritimo
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