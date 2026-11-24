La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por su sigla en inglés) emitió una circular dirigida a las líneas navieras que transportan carga contenerizada, recordándoles la obligación de presentar, a más tardar el 1 de marzo de cada año, sus políticas documentadas de exportación. El incumplimiento de esta exigencia puede derivar en multas diarias de hasta US$74.943, mientras que la presentación deliberada de información fraudulenta podría dar lugar a acciones penales.
La medida, orientada a facilitar la movilización oportuno y eficiente de la carga de exportación, se enmarca en la normativa emitida por la FMC en 2024, que define las circunstancias en las que una línea naviera incurre en una negativa injustificada a negociar o proporcionar espacio a bordo de sus buques.
Las políticas deberán cubrir el período comprendido hasta la siguiente fecha de presentación obligatoria, aunque las líneas navieras podrán entregar versiones actualizadas con mayor frecuencia, según sus necesidades.
Exigencias para las líneas navieras
Entre los principales requerimientos establecidos por la FMC figura la descripción detallada de las estrategias de fijación de tarifas de flete de exportación, tanto en contratos de servicio como en tarifas publicadas y spot.
Las navieras deberán identificar los principales factores que influyen en la determinación de los precios, incluyendo los costos operacionales, la utilización de la capacidad de los buques, la disponibilidad y el reposicionamiento de contenedores y los desequilibrios comerciales. Asimismo, deberán especificar si notifican anticipadamente a sus clientes las modificaciones de tarifas, recargos y otros cobros, precisando los plazos correspondientes.
También deberán identificar los mercados geográficos atendidos, las rutas, frecuencias de zarpe, servicios alternativos y condiciones para negociar y aceptar reservas de carga de exportación, especialmente cuando estas difieran de las aplicadas a las importaciones.
Respecto de la disponibilidad de contenedores, la FMC exige detallar los criterios de asignación y posicionamiento de equipos, los mecanismos de seguimiento de inventarios y las estrategias destinadas a mitigar eventuales situaciones de escasez que afecten las reservas de carga.
En materia de cancelaciones de itinerarios (blank sailings), las líneas navieras deberán explicar sus políticas de cancelación de zarpes, los plazos y mecanismos de notificación a los propietarios de carga y las medidas para asistir a los clientes afectados, además de precisar “cómo se abordan los efectos en cascada sobre los itinerarios y las operaciones”.
Otro aspecto sujeto a revisión corresponde a la utilización de los denominados sweeper vessels, definidos por la normativa como buques “designados exclusivamente para cargar y trasladar contenedores vacíos desde un puerto estadounidense” hacia otro destino determinado.
Las compañías también deberán explicar las alternativas de espacio a bordo que ofrecen a los exportadores cuyas reservas hayan sido rechazadas por falta de espacio, así como los mecanismos disponibles para solicitar asistencia.
Sanciones y responsabilidades
La FMC precisó que las políticas deberán identificar inequívocamente a cada línea naviera, consignando su número de registro ante el organismo, razón social y nombres comerciales, cuando corresponda. Una compañía matriz podrá presentar una política de exportación que abarque también a sus filiales, siempre que estas sean debidamente individualizadas. De lo contrario, considerará que la documentación presentada solo es aplicable a la compañía matriz.
El organismo garantizó, además, la confidencialidad de los antecedentes entregados, señalando que los documentos y la información contenida en ellos no podrán divulgarse públicamente.
En cuanto a las sanciones, la FMC advirtió que “cada día de una infracción continuada constituye una infracción independiente”, estableciendo multas máximas de US$14.988 por infracción, monto que puede elevarse a US$74.943 cuando el incumplimiento sea deliberado y consciente.
Adicionalmente, la presentación consciente de declaraciones fraudulentas o información falsa podrá derivar en un proceso penal que, en caso de condena, contempla multas, penas de hasta cinco años de prisión o ambas sanciones.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras e importadores se enfrentan por pagos de multas por sobreestadía de contenedores en los puertos
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.