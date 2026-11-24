La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por su sigla en inglés) emitió una circular dirigida a las líneas navieras que transportan carga contenerizada, recordándoles la obligación de presentar, a más tardar el 1 de marzo de cada año, sus políticas documentadas de exportación. El incumplimiento de esta exigencia puede derivar en multas diarias de hasta US$74.943, mientras que la presentación deliberada de información fraudulenta podría dar lugar a acciones penales.

La medida, orientada a facilitar la movilización oportuno y eficiente de la carga de exportación, se enmarca en la normativa emitida por la FMC en 2024, que define las circunstancias en las que una línea naviera incurre en una negativa injustificada a negociar o proporcionar espacio a bordo de sus buques.

Las políticas deberán cubrir el período comprendido hasta la siguiente fecha de presentación obligatoria, aunque las líneas navieras podrán entregar versiones actualizadas con mayor frecuencia, según sus necesidades.

Exigencias para las líneas navieras

Entre los principales requerimientos establecidos por la FMC figura la descripción detallada de las estrategias de fijación de tarifas de flete de exportación, tanto en contratos de servicio como en tarifas publicadas y spot.

Las navieras deberán identificar los principales factores que influyen en la determinación de los precios, incluyendo los costos operacionales, la utilización de la capacidad de los buques, la disponibilidad y el reposicionamiento de contenedores y los desequilibrios comerciales. Asimismo, deberán especificar si notifican anticipadamente a sus clientes las modificaciones de tarifas, recargos y otros cobros, precisando los plazos correspondientes.

También deberán identificar los mercados geográficos atendidos, las rutas, frecuencias de zarpe, servicios alternativos y condiciones para negociar y aceptar reservas de carga de exportación, especialmente cuando estas difieran de las aplicadas a las importaciones.

Respecto de la disponibilidad de contenedores, la FMC exige detallar los criterios de asignación y posicionamiento de equipos, los mecanismos de seguimiento de inventarios y las estrategias destinadas a mitigar eventuales situaciones de escasez que afecten las reservas de carga.

En materia de cancelaciones de itinerarios (blank sailings), las líneas navieras deberán explicar sus políticas de cancelación de zarpes, los plazos y mecanismos de notificación a los propietarios de carga y las medidas para asistir a los clientes afectados, además de precisar “cómo se abordan los efectos en cascada sobre los itinerarios y las operaciones”.

Otro aspecto sujeto a revisión corresponde a la utilización de los denominados sweeper vessels, definidos por la normativa como buques “designados exclusivamente para cargar y trasladar contenedores vacíos desde un puerto estadounidense” hacia otro destino determinado.

Las compañías también deberán explicar las alternativas de espacio a bordo que ofrecen a los exportadores cuyas reservas hayan sido rechazadas por falta de espacio, así como los mecanismos disponibles para solicitar asistencia.

Sanciones y responsabilidades

La FMC precisó que las políticas deberán identificar inequívocamente a cada línea naviera, consignando su número de registro ante el organismo, razón social y nombres comerciales, cuando corresponda. Una compañía matriz podrá presentar una política de exportación que abarque también a sus filiales, siempre que estas sean debidamente individualizadas. De lo contrario, considerará que la documentación presentada solo es aplicable a la compañía matriz.

El organismo garantizó, además, la confidencialidad de los antecedentes entregados, señalando que los documentos y la información contenida en ellos no podrán divulgarse públicamente.

En cuanto a las sanciones, la FMC advirtió que “cada día de una infracción continuada constituye una infracción independiente”, estableciendo multas máximas de US$14.988 por infracción, monto que puede elevarse a US$74.943 cuando el incumplimiento sea deliberado y consciente.

Adicionalmente, la presentación consciente de declaraciones fraudulentas o información falsa podrá derivar en un proceso penal que, en caso de condena, contempla multas, penas de hasta cinco años de prisión o ambas sanciones.

Por MundoMaritimo