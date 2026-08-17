Sudamérica y el Canal de Panamá se ubicaron entre las regiones de destino de cruceristas con mayor crecimiento durante 2025, al pasar de 1,05 millones en 2024 a cerca de 1,20 millones, cifra equivalente a un incremento de 13,8%, de acuerdo con el informe 2026 State of the Cruise Industry Report de la Asociación Internacional al de Líneas de Cruceros (CLIA).
La expansión regional se produce mientras el sector avanza en un nuevo ciclo de inversión y renovación de la flota global. El libro de órdenes contempla 60 buques entre 2026 y 2037, que agregarían aproximadamente 193.000 camas bajas-indicador utilizado por la industria para medir la capacidad estándar de alojamiento de los cruceros- y representarían inversiones por unos US$71.000 millones. La cifra equivaldría a un incremento cercano a 29% respecto de los niveles actuales.
Durante 2026, las líneas de cruceros miembros de CLIA prevén incorporar ocho nuevos buques oceánicos, que sumarán unas 20.600 camas bajas y representarán aproximadamente US$6.600 millones en inversiones.
Los itinerarios con destino a Asia y China alcanzaron 3,11 millones de cruceristas en 2025, un crecimiento de 19,6%, mientras la costa oeste de Norteamérica, México y el Pacífico aumentó 13,8%, hasta 1,79 millones.
El Caribe/Bahamas/Bermuda mantuvo el liderazgo mundial con 16,27 millones de cruceristas, 8,4% más que en 2024, concentrando alrededor del 44% del total global. El Mediterráneo recibió 5,96 millones, un incremento de 3,4%.
En tanto, en los itinerarios de Sudamérica/Canal de Panamá, Brasil constituye el principal mercado de origen de los pasajeros (lugar de procedencia), con una participación de 49,9%, seguido por Estados Unidos con 30,2% y Argentina con 9,2%.”
Por otra parte, Sudamérica —categoría en la que CLIA agrupa también Caribe y Centroamérica— alcanzó 1,22 millones de cruceristas en 2025, frente a 1,17 millones en 2024, equivalente a un crecimiento de 4,4%.
Brasil se mantuvo entre los diez mayores mercados emisores mundiales (países de origen de los cruceristas), con aproximadamente 783.800, un crecimiento de 1% respecto del ejercicio anterior.
A nivel global, el sector movilizó 37,2 millones de cruceristas durante 2025, frente a 34,6 millones en 2024, marcando un crecimiento anual de 7,5% y un nuevo máximo para el sector.
CLIA estima que en 2026 se alcanzará la cifra de 38,3 millones de cruceristas para pasar a 40,3 millones en 2027, 41,2 millones en 2028 y alrededor de 42,1 millones en 2029.
Flota global continúa aumentando capacidad
La flota compuesta por las líneas de cruceros miembros de CLIA alcanzará durante este año una cifra cercana a los 327 buques, frente a 310 en 2025. En capacidad, en tanto, llegará a unas 692.000 camas bajas, frente a 651.000 el año anterior. Se debe considerar que las líneas pertenecientes a CLIA representan alrededor del 91% de la capacidad mundial de cruceros oceánicos.
La proporción de buques de más de 3.000 camas bajas ha aumentado progresivamente, mientras disminuye la participación relativa de unidades de entre 1.000 y 3.000 camas. Al mismo tiempo, permanece una participación significativa de buques pequeños orientados a segmentos especializados.
Configuración multifuel
Uno de los cambios relevantes respecto del libro de órdenes es la evolución tecnológica de los nuevos buques. A comienzos de 2017, alrededor de 19% de los buques solicitados tenía capacidad para utilizar GNL, mientras que, para la primavera septentrional de 2026, el 57% incorporaba capacidad multifuel, con el fin de otorgar mayor flexibilidad frente a la transición energética y la evolución futura de los combustibles disponibles.
Este crecimiento de la flota y la incorporación de buques de nuevas generaciones plantean mayores exigencias para los terminales en general. Entre ellas figuran la capacidad para atender naves de mayor tamaño, servicios eficientes para cruceristas, conectividad terrestre, coordinación con las ciudades portuarias y adaptación a nuevos requerimientos energéticos.
La expansión de los buques multifuel agrega además una dimensión energética al desarrollo portuario, ya que la disponibilidad de infraestructura y cadenas de suministro compatibles podría adquirir mayor relevancia para la planificación de itinerarios.
A ello se suma la relación entre el crucero y su entorno terrestre. Siete de cada diez cruceristas realizaron excursiones en tierra, mientras entre 64% y 70% permaneció al menos una noche antes o después del viaje en la ciudad portuaria durante los últimos dos años y medio.
Por MundoMaritimo
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se compromete con una navegación respetuosa con el medio ambiente
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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