CK Hutchison Holdings inició un procedimiento de arbitraje internacional contra Panamá, mediante el cual busca obtener más de US$1.500 millones en indemnizaciones por la pérdida de sus inversiones en los terminales de Balboa y Cristóbal, tras el finiquito de sus concesiones por parte del Estado panameño, informa Bloomberg.
Disputa por los terminales
La compañía señaló que la acción se produce luego del fracaso de las gestiones para resolver la disputa con las autoridades panameñas. Según CK Hutchison, Panamá incumplió un tratado de protección de inversiones mediante medidas adoptadas durante 2025 y 2026, que culminaron con la terminación de sus concesiones y la toma de control de ambas instalaciones, ubicadas en los extremos del Canal de Panamá.
La nueva demanda se suma a otros procedimientos iniciados por el grupo. Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, presentó anteriormente un arbitraje internacional contra Panamá por al menos US$2.000 millones, calificando la recuperación estatal de los terminales como una “toma de control ilegal”. A su vez, la compañía mantiene un proceso arbitral en Londres contra A.P. Moller-Maersk A/S relacionado con el uso de las instalaciones.
Presión para negociar
El conflicto adquirió una dimensión geopolítica en medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por el comercio internacional y el uso de infraestructura posicionada estratégicamente en la vía interoceánica. Beijing había advertido que Panamá pagaría un “alto precio” después de que el país anulara el contrato de CK Hutchison para operar los terminales, tras presiones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En febrero, el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la ocupación temporal de las instalaciones luego de que la Corte Suprema del país fallara en contra de la concesión de CK Hutchison.
Los procedimientos podrían extenderse durante varios años. Según la analista de Bloomberg Intelligence Denise Wong, las disputas entre inversionistas y Estados relacionadas con grandes concesiones portuarias suelen tener una resolución prolongada y las reclamaciones iniciales frecuentemente son reducidas mediante decisiones arbitrales, negociaciones o acuerdos extrajudiciales.
Los terminales panameños formaban parte del plan de CK Hutchison para vender 43 instalaciones portuarias a nivel mundial por más de US$19.000 millones. El proceso se ha extendido por más de un año debido, entre otros factores, a la oposición de Beijing a la participación de BlackRock en el consorcio comprador. Posteriormente, CK Hutchison incorporó empresas estatales chinas al grupo, entre ellas China Cosco Shipping y China Merchants Group.
La pérdida de los terminales de Balboa y Cristóbal tendría un impacto limitado sobre el valor total de la operación, ya que ambas instalaciones representarían cerca del 4% del acuerdo.
Por MundoMaritimo
Panama Ports Company (PPC) inicia arbitraje contra el Estado de Panamá por “incumplimiento de contrato de concesión”
Logran indemnización por alrededor de US$35 millones para Autoridad Portuaria de Manta
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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