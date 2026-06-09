China dio a conocer los planes para desarrollar un buque-plataforma offshore de gran escala impulsada por reactores nucleares de sales fundidas, concebida para funcionar como terminal de transferencia de contenedores, centro energético y estación de abastecimiento para naves, informó SCMP.
El proyecto fue presentado por Jiangnan Shipyard durante la feria internacional Posidonia, realizada en Atenas, Grecia. La compañía, basada en Shanghái y filial de China State Shipbuilding Corporation (CSSC), describió la iniciativa como un nuevo modelo de logística marítima de cero emisiones que integra transporte de carga, producción de energía y generación de combustibles en un único buque--plataforma offshore.
Lel buque-plataforma offshore sería impulsada por reactores avanzados de sales fundidas, una tecnología que utiliza sales licuadas tanto como combustible como refrigerante y que, según la compañía, permite almacenar grandes cantidades de energía térmica sin depender de agua para los procesos de enfriamiento.
Hub energético flotante
De acuerdo con Jiangnan Shipyard, el buque-plataforma actuaría como el “corazón de cero carbono” de una red de transporte marítimo más amplia. Además del reactor nuclear, incorporaría paneles solares, turbinas eólicas, sistemas de producción de hidrógeno, unidades de síntesis de combustibles verdes e infraestructura para suministro eléctrico.
La plataforma no solo estaría destinada a la transferencia de carga, sino también a la producción de electricidad y combustibles marinos de bajas emisiones, incluyendo amoníaco. La energía generada a bordo podría utilizarse para alimentar operaciones terminales, recargar embarcaciones feeder eléctricas y suministrar combustible a buques que operen en las principales rutas comerciales.
Según la compañía, este hub energético está llamado a “convertirse en un nuevo ecosistema para la logística marítima de contenedores con cero emisiones” y ofrecer una “solución innovadora para la transformación hacia la neutralidad de carbono de la industria naviera mundial”.
La propuesta contempla además el apoyo a rutas del Transpacífico y transoceánicas de larga distancia, redes costeras y operaciones de transbordo. Su diseño modular permitiría replicar este tipo de instalaciones en puertos y rutas marítimas de distintas regiones del mundo.
Seguridad y tecnología de sales fundidas
La compañía destacó que una de las principales ventajas del proyecto radica en la utilización de reactores de sales fundidas (MSR). A diferencia de los reactores convencionales, estos operan a presiones cercanas a la atmosférica, reduciendo los riesgos asociados a explosiones de vapor o fugas de alta presión.
“Los reactores de sales fundidas evitan inherentemente el riesgo de fusión del núcleo y poseen características intrínsecas de seguridad y no proliferación”, afirmó la compañía. Asimismo, explicó que “cuando el refrigerante de sales fundidas entra en contacto con las temperaturas ambientales, puede solidificarse rápidamente, reduciendo significativamente el riesgo de fugas derivadas de accidentes”.
La iniciativa se enmarca en la estrategia más amplia de China para avanzar en el desarrollo de reactores de sales fundidas basados en torio. Este elemento, considerado una alternativa prometedora al uranio, es entre tres y cuatro veces más abundante en la corteza terrestre que este último combustible nuclear.
El proyecto del buque-plataforma offshore se suma al anuncio previo de Jiangnan Shipyard sobre el desarrollo de un portacontenedores propulsado por energía nuclear, que utilizaría un reactor de sales fundidas alimentado con torio y tendría capacidad para transportar hasta 25.000 contenedores.
Por MundoMaritimo
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