Las autoridades de China han exhibido un aumento en las inspecciones a naves pertenecientes al Registro de Buques de Panamá que arriban a sus puertos, en un contexto marcado por el conflicto en torno a las concesiones portuarias vinculadas al Canal de Panamá.
De acuerdo con el South China Morning Post (SCMP), el régimen de control por el Estado rector del puerto (PSC, por sus siglas en inglés) estaría siendo utilizado como mecanismo de presión, tras la decisión de la justicia de Panamá de anular los derechos de operación de la filial del conglomerado CK Hutchison, Panamá Ports Company (PPC).
El fallo judicial, emitido a fines de enero, declaró inconstitucional la concesión portuaria vigente desde la década de 1990. Posteriormente, en febrero, las autoridades panameñas asignaron el control temporal de las terminales involucradas a los operadores portuarios de Maersk, APm Terminals, y de MSC, TIL.
En este escenario, datos del memorando de entendimiento de Tokio (Tokyo MOU), organismo que supervisa estándares de PSC en Asia-Pacífico, indican que en la semana posterior a la citación de ambas compañías por parte del Ministerio de Transporte de China, 28 buques con bandera de Panamá fueron detenidos en puertos chinos. Esta cifra representó el 73,7% del total de detenciones registradas en ese período, en contraste con las cuatro detenciones y el 20% observados en la misma semana del año anterior.
Las detenciones se relacionaron principalmente con deficiencias en sistemas de seguridad contra incendios, condiciones estructurales frente a condiciones meteorológicas y medidas de prevención de la contaminación. De los buques afectados, 19 fueron liberados en un plazo de uno a tres días, mientras que el resto permanecía retenido.
El incremento en las inspecciones podría generar efectos en la industria, considerando que Panamá es uno de los principales registros de buques a nivel mundial. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), al mes de enero de 2025 había 8.572 naves abanderadas en el registro panameño , equivalentes al 7,6% de los buques de la flota global y al 15,2% de la capacidad acumulada.
En paralelo, dos líneas navieras pertenecientes a la empresa estatal china Cosco Shipping suspendieron sus servicios en el puerto de Balboa, una de las terminales incluidas en la medida adoptada por la Corte Suprema de Panamá. La decisión implica la cancelación de recaladas y reservas confirmadas en dicho terminal.
Ofensiva judicial de PPC
Por su parte, PPC informó el inicio de acciones en arbitraje internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en relación con la toma de control de las terminales de Balboa y Cristóbal.
La entidad señaló que el Estado de Panamá no presentó su respuesta dentro del plazo establecido, que venció el 13 de marzo, y que habría solicitado una prórroga argumentando falta de preparación y representación legal. Asimismo, indicó que las medidas adoptadas por las autoridades incluyeron la ocupación de instalaciones, la retención de documentos y equipos, y restricciones en la gestión de sus comunicaciones.
Según PPC, estas acciones afectan sus operaciones y las de sus proveedores, y constituyen incumplimientos de contratos y normativas aplicables. La compañía indicó que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes en el proceso arbitral en curso.
Por MundoMaritimo
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