Desde enero las autoridades portuarias chinas incrementaron significativamente las detenciones de naves pertenecientes al Registro de Buques de Panamá aludiendo “motivos de seguridad”. Datos de inspecciones portuarias de Asia-Pacífico indican que cerca de 500 buques abanderados en Panamá fueron detenidos en puertos chinos desde comienzos del año, incluyendo 146 solo en mayo, frente a las 23 registradas en enero. Estas acciones se aceleraron, luego que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucionales los contratos que permitían al holding basado en Hong Kong, CK Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. reporta WSJ.
El representante de Estados Unidos ante la organización Marítima Internacional (OMI), Warren Stephens, afirmó que la acción de Beijing fue "rápida y punitiva". En una intervención ante el organismo sostuvo que las medidas constituyen "un intento deliberado de socavar la soberanía de Panamá, interrumpir las cadenas globales de suministro y erosionar la confianza en el comercio internacional".
Cabe mencionar que Panamá administra uno de los mayores registros abiertos de buques del mundo, con alrededor de 8.500 naves. De acuerdo con WSJ, las inspecciones más estrictas llevaron a algunos armadores a cambiar el registro de sus embarcaciones para evitar las demoras en puertos chinos, una situación que podría afectar una importante fuente de ingresos para el país centroamericano.
Según WSJ, una vez que los buques atracaban en puertos chinos, inspectores de control por el Estado rector del puerto detectaban supuestas deficiencias de seguridad, obligando a las naves a permanecer fondeadas mientras corregían las observaciones, en algunos casos durante más de un mes.
Reacción de Panamá
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó que los buques abanderados en Panamá representaron menos del 20% de las naves extranjeras que recalaron en puertos chinos desde enero, pero remarcó que estos estuvieron involucrados en cerca del 50% de los accidentes, fallecimientos y desapariciones registrados entre naves extranjeras. Añadió que las inspecciones realizadas por las autoridades chinas "son plenamente compatibles con las convenciones internacionales".
En respuesta a este escenario, una delegación encabezada por el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, viajó a Beijing entre el 16 y el 18 de julio para reunirse con autoridades del Ministerio de Transporte de China. La agenda incluyó las inspecciones a buques pertenecientes al Registro de Buques de Panamá, la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral y el fortalecimiento de la cooperación técnica en materia de Port State Control.
Tras las reuniones, según información de EFE, el Gobierno de Panamá informó que ambas partes alcanzaron un consenso sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá y acordaron avanzar en los trámites necesarios para concretarlo. Asimismo, el vicecanciller Carlos Guevara Mann señaló posteriormente que las conversaciones habían contribuido a reducir el número de inspecciones y expresó su expectativa de que la situación continúe normalizándose.
Arbitraje internacional
En paralelo a estas acciones, CK Hutchison inició un proceso de arbitraje internacional mediante el cual reclama US$2.000 millones en compensaciones a Panamá, al considerar que su salida de los puertos de Balboa y Cristóbal afecta la reputación del país como destino confiable para la inversión.
En el trasfondo del conflicto se mantiene la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por su influencia en América Latina. Beijing ha acusado a Panamá de ceder a las presiones de Washington y ha exigido que proteja los derechos e intereses de las empresas chinas. En ese contexto, el embajador chino Xie Feng afirmó recientemente que "cualquiera que analice la situación con objetividad puede ver que esto está impulsado por motivaciones políticas".
Por MundoMaritimo
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