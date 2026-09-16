China puso oficialmente en operación este 16 de septiembre el Canal de Pinglu, una nueva vía navegable de 134,2 kilómetros que conecta el sistema fluvial del suroeste del país con el Golfo de Beibu y que busca fortalecer la salida marítima de las cargas procedentes del interior hacia los mercados del sudeste asiático.
La infraestructura, construida con una inversión aproximada de US$10.750 millones, comienza en Ping tang Jiangkou, en el área de Nanning, provincia de Guangxi, y continúa a través de Qinzhou hasta desembocar en el Golfo de Beibu. El canal fue desarrollado bajo estándar de navegación interior Clase I y permite el tránsito de buques de hasta 5.000 toneladas.
Su entrada en servicio crea una conexión directa entre el sistema del río Xijiang y los puertos del Golfo de Beibu, evitando que una parte significativa de las cargas del suroeste chino deba desplazarse hacia el este antes de alcanzar el mar. De acuerdo con Xinhua, para bienes que tradicionalmente utilizaban la salida vía Guangzhou, el nuevo canal puede reducir el recorrido fluvial en más de 560 kilómetros.
Nuevas conexiones marítima
Coincidiendo con la inauguración, comenzaron a operar dos nuevas conexiones directas: la ruta internacional Puerto de Nanning–Puerto de Can Tho, en Vietnam, y una conexión doméstica entre Nanning y Yangpu, en la isla de Hainan. Estas operaciones están diseñadas para que las naves puedan desplazarse desde puertos interiores hacia destinos costeros o internacionales sin necesidad de transbordar la carga.
Según estimaciones entregadas por Guangxi Pinglu Canal Construction, la utilización de la nueva vía podría reducir entre 18% y 30% los costos logísticos integrales para determinados servicios entre el suroeste chino y los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Las autoridades proyectan además ahorros sociales asociados al transporte superiores a US$745,5 millones anuales.
El Canal de Pinglu constituye además una pieza central del denominado New International Land-Sea Trade Corridor, red que busca conectar las provincias interiores del oeste y suroeste de China con los puertos del Golfo de Beibu y, desde allí, con las rutas marítimas hacia ASEAN y otros mercados internacionales.
Mayor integración entre hinterland y puertos
La obra incorpora tres grandes complejos de esclusas —Madao, Qishi y Qingnian— destinados a superar un desnivel natural cercano a 65 metros a lo largo del canal. La infraestructura vial asociada incluye además más de un centenar de puentes, 27 de ellos sobre el canal principal.
La puesta en marcha de Pinglu fortalece particularmente la conectividad del Puerto de Qinzhou y del sistema portuario del Golfo de Beibu, al ampliar su hinterland hacia zonas productivas que anteriormente disponían de rutas fluviales menos directas hacia la costa.
La nueva infraestructura también podría favorecer una mayor integración entre transporte fluvial, ferroviario y marítimo dentro del oeste chino, generando nuevas alternativas para el movimiento de manufacturas, minerales y otras cargas desde el interior hacia los puertos del sur del país y los mercados del sudeste asiático.
El proyecto comenzó su construcción el 28 de agosto de 2022 y es presentado por las autoridades chinas como el primer gran canal planificado a nivel nacional desde la creación de la República Popular China destinado específicamente a establecer una conexión directa entre un sistema fluvial interior y el mar.
MundoMaritimo
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.