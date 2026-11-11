China avanza en su estrategia para consolidar su liderazgo en la automatización portuaria y extender sus tecnologías hacia mercados internacionales, mediante el desarrollo de terminales inteligentes, sistemas de inteligencia artificial (IA) y soluciones digitales para la gestión logística. Sin embargo, esta expansión genera preocupación entre autoridades y analistas occidentales por sus posibles implicancias para la seguridad y el control de las cadenas de suministro globales, según informó Reuters.
Uno de los ejemplos de esta transformación es el Terminal Mawan, en Shenzhen, equipado con camiones autónomos, grúas operadas remotamente y sistemas basados en IA. La instalación representa el modelo tecnológico que Beijing busca promover internacionalmente, en una industria responsable de movilizar más del 80% del comercio mundial de bienes por volumen.
La estrategia adquiere especial relevancia ante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Durante las reuniones preparatorias, China propuso liderar grupos de trabajo sobre conocimientos de embarque electrónicos (eBLs) y bases de datos aduaneras respaldadas por IA y análisis de grandes volúmenes de información.
“Quien complete primero la transformación digital obtendrá la ventaja en la próxima ronda de competencia mundial entre puertos y transporte marítimo”, señaló el Ministerio de Transporte chino en una publicación de mayo.
Automatización y expansión internacional
Según cifras oficiales, China dispone de 60 terminales automatizados, más que cualquier otro país, y proyecta alcanzar 90 instalaciones de este tipo hacia 2030.
Entre sus principales exponentes figura el Nuevo Terminal de Contenedores de Qianwan (en la imagen), en Qingdao, descrito por las autoridades chinas como el primer terminal completamente automatizado del mundo. La instalación asegura que cada una de sus grúas puede movilizar 61 contenedores por hora, más del doble que en muelles convencionales.
En contraste, Estados Unidos presenta un avance más lento en automatización, parcialmente asociado a la oposición sindical ante eventuales pérdidas de empleo. Un informe de 2024 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que sus diez principales puertos estaban menos automatizados que sus equivalentes extranjeros.
La experiencia acumulada en los puertos chinos también facilita la comercialización internacional de estas tecnologías. Empresas como Westwell y Huawei desarrollan soluciones para terminales inteligentes, mientras que los camiones autónomos de Westwell ya operan en Felixstowe, el principal puerto de contenedores británico.
De acuerdo con AidData, centro de investigación de la Universidad William & Mary, China ha proporcionado desde 2000 aproximadamente US$4.800 millones en financiamiento para equipamiento portuario en 69 puertos de 47 países. Esta cifra se suma a US$15.500 millones destinados a construir instalaciones o adquirir participaciones en puertos extranjeros.
Software y control de las cadenas logísticas
Pese a sus avances en equipamiento, China enfrenta mayores dificultades para posicionar sus plataformas digitales, particularmente los sistemas operativos de terminales (TOS), mercado históricamente dominado por empresas estadounidenses.
No obstante, China Merchants Port informó en 2025 que había instalado su propio TOS en el Puerto de Paranaguá, Brasil, como parte de un proyecto para sustituir sistemas extranjeros. La compañía también implementó esta tecnología en terminales de Sri Lanka, Grecia, Italia y Turquía.
Estas iniciativas generan inquietud por eventuales dependencias tecnológicas y riesgos de acceso a información comercial sensible: “Es una dependencia muy incómoda, que podría tener importantes desventajas estratégicas”, advirtió Isaac Kardon, especialista en estrategia marítima china del Institute for Defense Analyses.
Por su parte, Wolfgang Lehmacher, consultor y exresponsable de industrias de transporte y cadenas de suministro del Foro Económico Mundial, destacó el alcance acumulativo de las inversiones chinas. “Invierten aquí, ejecutan un proyecto piloto allá”, explicó, hasta que esas iniciativas terminan formando una red que, según advirtió, puede convertirse en una esfera de control chino sobre las cadenas de suministro.
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