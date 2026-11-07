Chile y Bélgica anunciaron que decidieron unir sus candidaturas para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre Biodiversidad Marina Más Allá de las Zonas Jurisdiccionales, también conocido como Tratado de Alta Mar (BBNJ, por su sigla en inglés), iniciativa internacional orientada a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos en alta mar. La propuesta contempla establecer la sede principal del organismo en Valparaíso, Chile, mientras que Bruselas, Bélgica, asumiría funciones técnicas y de apoyo institucional.

La decisión se enmarca en los esfuerzos de ambos países por contribuir al éxito de la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo BBNJ, programada entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York, instancia en la que se deberá definir la sede de la Secretaría. Con esta candidatura conjunta, Chile y Bélgica buscan facilitar la toma de decisiones y avanzar hacia una implementación oportuna de las disposiciones del tratado.

Distribución de funciones entre Valparaíso y Bruselas

De acuerdo con lo informado por ambos países, la propuesta establece que la Secretaría tenga su sede en Valparaíso, desde donde desarrollaría sus principales funciones institucionales, incluida la puesta en marcha del mecanismo financiero contemplado en el Acuerdo BBNJ.

Por su parte, Bruselas albergaría la infraestructura física y técnica del Mecanismo de Intercambio de Información (Clearing-House Mechanism), herramienta destinada a facilitar el acceso y la circulación de información relacionada con la implementación del tratado. Asimismo, la capital belga podría recibir las reuniones de los Órganos Subsidiarios, de conformidad con las decisiones que adopte la Conferencia de las Partes.

Esta distribución de responsabilidades busca aprovechar las capacidades de ambos países y dar continuidad al trabajo conjunto desarrollado durante la preparación de la COP1. En particular, Chile y Bélgica han liderado una propuesta orientada a establecer los arreglos institucionales necesarios para la puesta en funcionamiento del Acuerdo.

Cooperación para la gobernanza oceánica

A través de un comunicado conjunto, ambos países destacaron la importancia de avanzar en la implementación del instrumento internacional. “Chile y Bélgica otorgan la máxima importancia al éxito de la COP1 del Acuerdo BBNJ y a la pronta implementación de sus disposiciones”, señalaron.

En ese contexto, explicaron que la decisión de coordinar sus candidaturas responde al objetivo de promover una gobernanza oceánica coherente e integral, además de facilitar una resolución sobre la ubicación de la Secretaría durante la próxima conferencia.

La propuesta conjunta se suma al proceso de definición de la sede del organismo, en el que también participa China, que ha presentado la candidatura de la ciudad de Xiamen.

Protección de la biodiversidad en alta mar

El Acuerdo BBNJ, adoptado en 2023 tras más de una década de negociaciones internacionales, busca establecer un marco para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que abarcan aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica.

El instrumento se desarrolla en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y contempla mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la gestión y protección de los ecosistemas oceánicos.

Chile y Bélgica reafirmaron su compromiso de continuar trabajando con las Partes y observadores del Acuerdo, con miras a contribuir a su implementación y al fortalecimiento de la gobernanza internacional de los océanos.

Por MundoMaritimo