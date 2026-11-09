Tras el término del paro de camioneros independientes de San Antonio, que concluyó el 6 de noviembre con un acuerdo tarifario, organizaciones del transporte terrestre anunciaron nuevas movilizaciones de alcance nacional para el martes 10 de noviembre, en medio de diferencias por el aumento de los costos operacionales y la rentabilidad del sector.

Las convocatorias corresponden a la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que anunció una paralización desde las 00:00 horas, con respaldo de organizaciones del centro y sur del país, y al movimiento No+TAG, que llamó a movilizarse a partir de las 07:00 horas. Ambas agrupaciones plantean demandas relacionadas con las condiciones económicas del transporte terrestre, aunque sus petitorios incluyen distintos aspectos.

Sobre las convocatorias

Fuerza del Norte fundamentó su llamado en el aumento sostenido del precio del diésel y la falta de reajustes en las tarifas de los fletes por parte de las empresas generadoras de carga. La organización advirtió que esta situación mantiene a pequeños y medianos transportistas en una condición económica crítica y solicitó establecer instancias formales de diálogo con las autoridades y el sector privado.

Por su parte, No+TAG, a través de su vocero Andrés Alarcón, convocó a distintos sectores del transporte a sumarse a una movilización nacional. Entre sus principales exigencias figuran modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), la eliminación del impuesto específico a los combustibles y cambios en los contratos de autopistas, TAG y peajes.

En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya, descartó participar en las paralizaciones, pese a compartir la preocupación por el incremento de los combustibles. La organización advirtió que una paralización podría profundizar las dificultades económicas del sector y manifestó su intención de continuar buscando soluciones mediante el diálogo.

Por su parte, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) también negó haber convocado a un paro nacional. Sin embargo, algunas organizaciones vinculadas al gremio, como Fedequinta, anunciaron consultas a sus bases para definir eventuales acciones.

San Antonio inicia normalización logística

En paralelo, la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) puso fin el viernes 6 de noviembre a nueve días de movilización, tras alcanzar acuerdos con las empresas operadoras de depósitos extraportuarios.

El entendimiento contempla un reajuste del 8% en las tarifas de transporte, un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Costos del Transporte (ICT) y la variación del diésel, además de nuevas posibilidades de contratación directa con los operadores logísticos.

Asimismo, el Gobierno anunció instrumentos de financiamiento Corfo para pequeñas y medianas empresas del sector. También se acordó avanzar en un sistema de enrolamiento de camiones con la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), destinado a regular el ingreso de vehículos registrados al recinto portuario.

La paralización dejó cerca de 2.500 contenedores acumulados y más de 500 turnos laborales perdidos, según antecedentes publicados por Diario Financiero. Además, obligó a modificar la programación de embarques de cerezas hacia China, incluyendo desvíos de servicios 'Cherry Express' desde San Antonio hacia Valparaíso.

Por MundoMaritimo