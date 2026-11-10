El proyecto Cable Antártico, que busca establecer una conexión de fibra óptica submarina entre Chile y el continente blanco, avanzó tras conocerse los resultados de su estudio de factibilidad integral, que confirmó su viabilidad técnica y estratégica. La iniciativa contempla dos alternativas de despliegue, de 1.600 y 4.100 kilómetros, con inversiones estimadas de US$370 millones y US$621 millones, respectivamente.

Los antecedentes fueron presentados por la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Romina Garrido, durante el encuentro internacional “Antártica y cambio climático: ciencia, datos y cooperación”, organizado por CAF—Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— en Madrid, España.

El estudio, financiado por CAF y desarrollado por el consorcio Salience Consulting y Pioneer Consulting, evaluó aspectos técnicos, legales, económicos, financieros, ambientales y geopolíticos, concluyendo que el proyecto es viable y no enfrenta impedimentos insalvables.

Actualmente, 55 instalaciones pertenecientes a 21 países enfrentan importantes restricciones de conectividad digital en la Antártica. Según las proyecciones consideradas en el estudio, su demanda conjunta superaría los 59 terabits por segundo (Tbps) hacia 2058.

Alternativas de trazado submarino

La propuesta considera una configuración básica de 1.600 kilómetros de fibra óptica submarina, destinada a conectar las bases antárticas chilenas Frei, O’Higgins y Capitán Prat, con una inversión aproximada de US$370 millones.

Una segunda configuración, considerada óptima, extendería el despliegue hasta los 4.100 kilómetros, con un costo estimado de US$621 millones. Su alcance permitiría proporcionar conectividad a 28 instalaciones científicas e incorporar como usuarios ancla a programas de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Polonia, además de Chile, Alemania y Corea, contemplados en la etapa básica.

Esta segunda alternativa también considera incorporar sensores oceanográficos a la infraestructura submarina, destinados al monitoreo en tiempo real de variables críticas asociadas al cambio climático.

Desde el punto de vista técnico, el estudio establece que las tecnologías submarinas disponibles permiten enfrentar las condiciones extremas del Paso Drake.

Al respecto, Romina Garrido afirmó que “el estudio confirma que el Cable Antártico es factible. Es una iniciativa que nuestro país debe liderar y que transformará a Chile en un hub tecnológico para la ciencia, la conectividad y la cooperación internacional”.

La autoridad agregó que Chile cuenta con “los estudios técnicos más avanzados del mundo para este trazado”, aunque enfatizó la necesidad de establecer una política de Estado que permita avanzar hacia su ejecución.

Condiciones ambientales y financiamiento

Pese a los resultados favorables del estudio, el inicio de las obras dependerá del cumplimiento de condiciones previas, entre ellas la tramitación ambiental bajo la normativa chilena y el Protocolo de Madrid, la obtención de compromisos formales de demanda de los países participantes y la definición de un modelo de gobernanza.

Respecto del financiamiento, el estudio propone un esquema que no recaiga sobre el erario fiscal chileno, mediante recursos provenientes de bancos multilaterales de desarrollo, aportes de los Estados involucrados y derechos de uso de fibra óptica de largo plazo (IRU).

Estas modalidades podrían estructurarse mediante una empresa conjunta o acuerdos contractuales que aseguren la viabilidad económica del proyecto.

Operaciones previstas para 2034

Como siguiente etapa, Subtel coordinará la presentación del estudio ante el Consejo de Política Antártica en diciembre de 2026, para abordar la iniciativa junto a los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa.

La hoja de ruta contempla establecer una gobernanza neutral y compartida, alineada con el Sistema del Tratado Antártico, con miras al inicio de las operaciones del Cable Antártico en 2034.

Por MundoMaritimo