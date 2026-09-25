La capacidad de portacontenedores que utilizó el Canal de Suez durante los primeros ocho meses de 2026 aumentó 54% interanual, de acuerdo con cifras de la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por su sigla en inglés). En total, unos 72,1 millones de toneladas transitaron por la vía navegable durante el período, frente a los 46,7 millones de toneladas registrados un año antes. informa Alphaliner.
El incremento se produjo en un contexto de mejoras puntuales en la situación de Medio Oriente respecto de 2025, año que registró una base de tránsito particularmente baja a través del Canal. Sin embargo, el aumento de la capacidad también responde al despliegue de buques de mayor tamaño durante este año.
Contrariamente, según cifras de la consultora gubernamental de transporte MDS Transmodal, el número de tránsitos de portacontenedores para el periodo disminuyó de 1.230 a 1.186 en términos interanuales. Pese a ello, la capacidad movilizada por estos buques aumentó 55%, hasta alcanzar los 7,2 millones de TEUs, impulsada por el mayor tamaño de las naves. El promedio pasó de 3.797 TEUs a 6.080 TEUs por buque.
Los Megamax de MSC de 24.346 TEUs, “MSC Irina” y “MSC Michel Cappellini”, se mantienen como los buques de mayor capacidad en transitar por el Canal desde el inicio de la crisis del Mar Rojo.
La Autoridad del Canal de Suez informó además el reciente tránsito del “OOCL Portugal”, de 24.188 TEUs, convirtiéndose en el primer portacontenedores del Grupo Cosco en utilizar la vía desde el inicio de las tensiones en la región.
De esta manera, los cinco principales operadores de portacontenedores ya han registrado el retorno de servicios al Canal de Suez.
Tráfico aún bajo
Pese a la recuperación observada durante 2026, los niveles de tránsito continúan considerablemente por debajo de sus promedios históricos. En términos de capacidad, el tránsito que actualmente utiliza el Canal representa alrededor de una cuarta parte del registrado en 2023, antes del fuerte desvío de servicios provocado por la crisis de seguridad en el Mar Rojo.
Por MundoMaritimo
Canal de Suez registra caída del 40% en sus ingresos durante los primeros días de enero
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