El Canal de Panamá prepara una agenda de desarrollo de largo plazo orientada a mantener la disponibilidad de agua para la población, asegurar la continuidad de la vía interoceánica y ampliar las actividades logísticas y energéticas asociadas a su operación, informó La Prensa.

Durante el Foro Marítimo, Logístico y Portuario 2026,, la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, señaló que el proyecto del lago Río Indio constituye la principal iniciativa para sostener el tránsito de buques y atender las necesidades de abastecimiento de agua.

La obra contempla una inversión aproximada de US$1.500 millones, una presa principal, tres presas auxiliares y un túnel de 8,7 kilómetros para trasladar agua hacia el lago Gatún. Su ejecución requeriría entre cinco y siete años, incluyendo la construcción y el proceso de reasentamiento de unas 500 familias.

Espino de Marotta explicó que el proyecto busca evitar futuras reducciones de calado y de tránsitos, además de permitir un eventual aumento de entre dos y tres tránsitos diarios. La administradora vinculó esta necesidad con la presión que el cambio climático ejerce sobre el recurso hídrico.

En ese sentido, indicó que durante los últimos diez años el Canal ha enfrentado cuatro períodos secos: 2015, 2019, 2023 y 2026. Según señaló, esta frecuencia representa una dificultad para mantener las operaciones y responder simultáneamente al consumo de la población.

Análisis para ampliar la capacidad portuaria

La estrategia de desarrollo también contempla evaluar una ampliación de la capacidad portuaria de Panamá, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

Espino de Marotta informó que actualmente se desarrolla un proceso de precalificación para terminales portuarias. Entre las consideradas, se encuentran Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico. La administradora señaló que el objetivo es coordinar el desarrollo portuario entre las instituciones involucradas.

El Canal también analiza la posibilidad de establecer un puerto fuera de las aguas internas de la vía, debido al aumento de la capacidad de los buques. Espino de Marotta indicó que ya han transitado naves de hasta 17.000 TEUs, pese a que durante el diseño de la ampliación se había estimado una capacidad de alrededor de 12.000 TEUs.

Asimismo, mencionó la existencia de buques de 20.000, 21.000 y 24.000 TEUs que podrían requerir operaciones de transbordo en puertos de Panamá.

Corredores terrestre y energético

Otro proyecto en evaluación es la ampliación del corredor logístico que conecta el área del Puente Centenario con el Puente de las Américas y que se estudia extender hasta el Puente Atlántico.

La propuesta contempla una ruta de aproximadamente 75 kilómetros, desde Farfán hasta el Puente Atlántico, con una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora. Según la administradora, el corredor permitiría distribuir el movimiento de carga en el sector oeste y se desarrollaría sobre terrenos pertenecientes al Canal de Panamá.

En paralelo, el Canal estudia un corredor energético basado en una propuesta privada para incrementar el transbordo de gas licuado de petróleo (LPG) mediante un gasoducto. La iniciativa todavía se encuentra en análisis, particularmente respecto del volumen de productos que podría transportar y de la eventual incorporación de instalaciones de almacenamiento, además de las operaciones de transbordo.

Finalmente, Espino de Marotta afirmó que la planificación del Canal considera un horizonte de 25 a 30 años y no se limita a las necesidades de los próximos cinco años.

Por MundoMaritimo