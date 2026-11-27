El Canal de Panamá anunció una segunda ronda de subasta de su programa piloto de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) para las esclusas Panamax, con el propósito de adjudicar los espacios que quedaron disponibles tras la primera competencia, realizada el 24 de noviembre de 2026.
La nueva convocatoria contempla 13 paquetes que agrupan 66 cupos de tránsito, distribuidos en 36 movimientos en dirección norte y 30 en dirección sur. Las reservas corresponden al período comprendido entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027.
Según informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), los paquetes no adjudicados fueron reorganizados y se ofrecerán bajo las mismas condiciones, requisitos y beneficios establecidos en los términos del programa piloto LoTSA Panamax.
Subasta programada para diciembre
La adjudicación se realizará el 3 de diciembre de 2026, entre las 10.00 y las 11.50 horas de Panamá, mediante ciclos escalonados de 30 minutos para cada tipo de paquete.
Esta segunda ronda se enmarca en la implementación del mecanismo LoTSA Panamax, diseñado para permitir que las navieras y otros usuarios del Canal aseguren espacios de tránsito con mayor anticipación, especialmente durante la temporada seca, cuando las condiciones hídricas pueden influir en la disponibilidad operativa de la vía.
El programa piloto contempla originalmente 51 paquetes, equivalentes a 288 cupos de tránsito, con una disponibilidad de tres espacios diarios. Del total inicial, 147 corresponden a tránsitos hacia el norte y 141 hacia el sur.
La primera ronda se desarrolló mediante un procedimiento de ofertas en sobre cerrado, utilizando criterios de selección y adjudicación similares a los aplicados en el programa LoTSA Neopanamax.
Planificación de tránsitos
El mecanismo de asignación anticipada complementa las modalidades de reserva existentes en el Canal de Panamá y permite a los operadores marítimos programar sus itinerarios con mayor anticipación.
La ACP precisó que los espacios ofrecidos mediante LoTSA no reemplazan los mecanismos habituales de acceso a la vía interoceánica. La capacidad restante continuará asignándose mediante el Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas regulares.
Por MundoMaritimo
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