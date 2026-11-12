La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, expuso durante la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC) los principales proyectos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad de la vía interoceánica y reducir sus restricciones operativas asociadas a la disponibilidad de agua.
Entre las iniciativas mencionadas figuran el embalse de Río Indio, dos nuevos terminales de contenedores y un corredor energético para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) entre el Atlántico y el Pacífico.
“El Canal de Panamá está aquí para servir al comercio mundial de manera muy eficiente. Queremos seguir operando durante los próximos 100 años y estamos comprometidos a mantener nuestro papel como un actor clave en el comercio internacional”, afirmó Espino de Marotta.
Gestión hídrica y proyecciones de tránsito
Durante su presentación, la administradora indicó que el Canal operaba con 33 cupos diarios [aunque esta semana la ACP anunció el aumento a 34 cupos] y un calado máximo de 49 pies para buques Neopanamax, pese a que las precipitaciones entre mayo y septiembre estuvieron un 25% por debajo del promedio.
Según explicó, las medidas de ahorro de agua en las esclusas han permitido conservar aproximadamente 1.200 millones de litros diarios.
La autoridad prevé que la mayor presión sobre las reservas hídricas se concentre entre febrero y mayo de 2027. Para el año fiscal 2027, el Canal proyecta 10.750 tránsitos de buques de alto calado.
En el mediano plazo, el embalse de Río Indio busca aumentar la disponibilidad de agua tanto para las operaciones marítimas como para el consumo de la población. El proyecto contempla iniciar su construcción física en 2028 y entrar en funcionamiento en 2032.
“Este lago garantizará que podamos realizar ambas actividades sin que una afecte a la otra: mantener entre 36 y 40 tránsitos diarios y suministrar agua potable a la población”.
Expansión portuaria y corredor energético
Espino de Marotta también abordó los proyectos de Corozal y Telfers, dos terminales de contenedores que, en conjunto, añadirían entre 5 y 6 millones de TEUs de capacidad anual al sistema portuario de Panamá.
A estas iniciativas se suma un corredor energético mediante tuberías para transportar propano y butano entre ambos océanos, sin utilizar agua de las esclusas. La infraestructura está orientada a facilitar los flujos de exportación desde la costa del Golfo de Estados Unidos hacia los mercados asiáticos.
Por MundoMaritimo
Canal de Panamá avanza en proceso de precalificación de nuevos proyectos portuarios que culminará el 9 de julio
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