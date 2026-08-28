El Canal de Panamá enfrenta una reducción de las precipitaciones en su cuenca hidrográfica que está llevando a ajustar temporalmente su capacidad de tránsito. A partir de septiembre, la vía aplicará nuevas restricciones a los cupos diarios con el objetivo de preservar el recurso hídrico de cara a los próximos meses; hecho que se presenta como su principal desafío, aun por sobre las tensiones geopolíticas derivadas de las controversias entre Estados Unidos y China en torno al control de la estratégica infraestructura y sus puertos adyacentes.
Es importante tomar en cuenta que la operación de las esclusas depende del agua dulce almacenada en los lagos que forman parte del sistema hídrico del Canal. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cada tránsito utiliza aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce, que permiten elevar y bajar los buques durante su paso por las esclusas antes de seguir su curso hacia el océano. Estos mismos recursos deben atender el consumo de agua de la población, generando una competencia por su disponibilidad.
Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, quien deja su cargo en septiembre, señaló a Bloomberg que “a diferencia de otros vías acuáticas del mundo, este canal está condicionado por estos problemas de agua. Sigue siendo el factor crítico”.
Según el administrador, durante los últimos 25 años se ha observado una tendencia hacia menores precipitaciones y una mayor variabilidad en los ciclos de lluvia. El actual escenario climático recuerda las restricciones aplicadas durante la sequía de 2023-2024, cuando el Canal tuvo que reducir el número de tránsitos diarios.
Río Indio y nuevas fuentes de capacidad hídrica
Como respuesta de largo plazo, la ACP desarrolla el proyecto de un reservorio en Río Indio, con una inversión estimada de US$1.500 millones. La iniciativa busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y garantizar el suministro para más de la mitad de la población y de la actividad económica de Panamá, incluidas las operaciones del Canal, durante los próximos 50 años.
La entrada en operación del proyecto está prevista potencialmente para 2031 o 2032.
Ampliación de actividades vinculadas a la carga
Paralelamente, la ACP impulsa proyectos destinados a ampliar las actividades logísticas y energéticas asociadas al Canal. Entre ellos se encuentra un corredor energético con un gasoducto para transportar combustibles y líquidos derivados del petróleo entre las costas del Atlántico y el Pacífico.
También avanzan los planes para desarrollar terminales de transbordo de contenedores en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, además de la extensión de un corredor terrestre para el traslado de contenedores a través del istmo.
Vásquez planteó que “es necesario diversificar cómo se va a mover la carga. El país debe evolucionar en esa dirección, teniendo como base que cuenta con el Canal. Debe ser un punto de conexión para todo tipo de cosas”, sostuvo.
Según sus proyecciones, estos proyectos podrían contribuir a elevar los ingresos de la ACP hasta unos US$10.000 millones hacia 2032 o 2033, frente a cerca de US$6.000 millones registrados el 2025.
Tránsito marítimo mantiene crecimiento
Pese a las restricciones asociadas a la disponibilidad de agua, la movilización de buques se mantiene en crecimiento. De los 10.623 tránsitos de alto calado registrados entre octubre de 2025 y julio de 2026, 2.990 correspondieron a buques Neopanamax y 7.633 a Panamax.
La demanda por los cupos de tránsito disponibles también se ha reflejado en las subastas del Canal, donde los usuarios han competido por espacios destinados a buques que no cuentan con una reserva previa.
Por MundoMaritimo
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