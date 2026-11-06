La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé anunciar antes de finalizar 2026 las compañías preclasificadas para participar en la licitación de dos nuevos terminales de contenedores, cuya inversión conjunta se estima en US$2.600 millones.
La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, informó durante la Conferencia Marítima Internacional de Houston que la entidad ya evaluó las propuestas iniciales de las compañías interesadas. Las seleccionadas recibirán posteriormente una solicitud formal de propuestas para avanzar hacia la siguiente etapa del proceso.
Según informó Reuters, la administradora no identificó a los participantes que podrían integrar la lista, aunque mencionó a Maersk y MSC, que ya mantienen operaciones portuarias en Panamá, entre los posibles interesados.
El calendario preliminar contempla adjudicar las concesiones hacia mediados de 2027, mientras que la entrada en operación de las nuevas instalaciones se proyecta para 2030 o 2031.
Ampliación de la capacidad portuaria
Los dos terminales forman parte de un programa de expansión del Canal de Panamá, estimado en US$8.500 millones, que busca desarrollar infraestructura logística y energética complementaria al tránsito de buques.
La iniciativa también incluye un proyecto de gasoducto para transportar gas licuado de petróleo (GLP), cuya inversión preliminar se sitúa entre US$4.000 millones y US$8.000 millones.
Espino de Marotta señaló que la capacidad actual de transbordo de contenedores en Panamá presenta limitaciones para atender el crecimiento de la demanda. En ese contexto, la ACP también ha comenzado a planificar un tercer proyecto portuario, aunque todavía no se han entregado detalles sobre su alcance.
Tránsitos y disponibilidad de agua
Durante la conferencia, la administradora también abordó las condiciones operativas del Canal ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las precipitaciones y la disponibilidad de agua.
Actualmente, la vía interoceánica mantiene un límite de 33 tránsitos diarios. Espino de Marotta indicó que la ACP espera conservar al menos 32 cupos durante la temporada seca, aunque el número autorizado y el calado máximo podrían ajustarse según las condiciones hidrológicas.
La entidad también ha introducido modificaciones en sus sistemas de reservas y subastas para distribuir la demanda entre los distintos segmentos de buques y reducir los tiempos de espera.
En cuanto a las perspectivas de tráfico, la administradora anticipó aproximadamente 10.750 tránsitos de buques de gran calado durante el año fiscal que concluirá en septiembre de 2027, frente a los 12.636 registrados en el ejercicio anterior.
Por otra parte, el tránsito de buques tanque de gas natural licuado (GNL) se mantiene por debajo de sus niveles históricos, con alrededor de tres naves semanales, en comparación con las dos diarias que utilizaban la vía antes de la invasión rusa de Ucrania.
Por MundoMaritimo
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