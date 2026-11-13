El Gobierno alcanzó este jueves 12 de noviembre un acuerdo con la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y la Confederación de Camioneros Centro Sur para poner fin a la paralización nacional iniciada el martes, en rechazo al sostenido incremento del precio del diésel. El entendimiento fue anunciado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, tras una reunión en La Moneda, aunque grupos de transportistas independientes decidieron mantener las movilizaciones en distintas regiones del país.

El secretario de Estado destacó la disposición de los gremios para alcanzar una solución y afirmó que "hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días". Por su parte, el presidente de Fuerza Norte, Cristián Sandoval, valoró las negociaciones y confirmó la decisión de deponer las manifestaciones.

Rebajas en combustibles

El acuerdo contempla revertir la última alza de CLP 39 por litro en las gasolinas y CLP 42 en el diésel, además de aplicar una reducción adicional de CLP 100 por litro a este último combustible. Las medidas requieren la aprobación de un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados, cuya tramitación el Ejecutivo espera completar el próximo martes.

Asimismo, se estableció suspender las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, manteniendo la posibilidad de traspasar eventuales disminuciones de los precios internacionales a los consumidores. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estimó que el acuerdo tendrá un costo fiscal de US$500 millones.

En materia tributaria, se acordó modificar los tramos de recuperación del impuesto específico a los combustibles, reduciéndolos de cuatro a tres. Los nuevos porcentajes de recuperación serán de 90% para el primer tramo, hasta 6.000 UF; 65% para el segundo y 50% para las empresas de mayor facturación, que anteriormente recuperaban un 31%.

Movilizaciones regionales

Pese al acuerdo, camioneros independientes de Antofagasta anunciaron que mantendrán la paralización indefinida en la Ruta 5 Norte, a la altura de La Negra, y en Mejillones. Los transportistas exigen mayores rebajas en el diésel y peajes, además de medidas para garantizar que al menos el 60% de las cargas locales sean asignadas a operadores de la región.

En la Región Metropolitana, durante la mañana de este viernes 13 de noviembre se mantenían camioneros movilizados en la Ruta 68, a la altura de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, quienes mantuvierons sólo una pista habilitada por sentido. También se reportó congestión en la Ruta 5 Sur, entre el puente Maipo y Lo Herrera, debido a camiones detenidos sobre la calzada.

En La Araucanía, transportistas rechazaron el entendimiento al considerar insuficiente la rebaja del diésel y exigieron descuentos de entre CLP 300 y CLP 400 por litro. Los manifestantes mantuvieron su intención de continuar con los bloqueos de la Ruta 5 Sur, mientras las autoridades establecieron las 07:00 horas de este viernes como plazo para normalizar la circulación.

En la Región del Biobío, pequeños transportistas cuestionaron la representatividad de los dirigentes que participaron en las negociaciones. No obstante, los camioneros movilizados en el sector Juan Riquelme, en el acceso a Concepción, decidieron retirarse, mientras que la Ruta 5 Sur quedó despejada a la altura de Los Ángeles.

En Valparaíso, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que había anunciado su incorporación al paro indefinido, también resolvió levantar la movilización tras conocerse el acuerdo. Sin embargo, algunos transportistas independientes y representantes del movimiento No+TAG mantienen sus manifestaciones.

Por MundoMaritimo