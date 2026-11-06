La reorganización de las exportaciones de petróleo de Venezuela durante 2026 modificó la demanda de transporte marítimo, favoreciendo la utilización de tanqueros Aframax en reemplazo de VLCCs y reduciendo la participación de naves de la “flota en las sombras”.
Según un análisis de BRS Tanker, los cambios se intensificaron tras la intervención estadounidense de enero y la posterior flexibilización de sanciones, que permitió a compañías internacionales ampliar sus operaciones comerciales con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Entre las medidas adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) figuran licencias que autorizan determinadas transacciones con PDVSA y facilitan la importación de diluyentes, principalmente nafta, necesarios para procesar el crudo pesado del país.
Nuevos destinos modifican la demanda de buques
“Durante 2025, aproximadamente el 95% de las exportaciones venezolanas de crudo se dirigía a China y Estados Unidos. Desde comienzos de 2026, los destinos se han diversificado, con mayores embarques hacia Europa, el Caribe e India”, apunta BRS Tanker. Las comercializadoras Trafigura y Vitol comenzaron a participar en la exportación del petróleo venezolano mediante autorizaciones estadounidenses, mientras que Chevron continúa trasladando crudo hacia sus instalaciones de refinación en Estados Unidos.
En este contexto, los flujos hacia el mercado estadounidense se han más que triplicado, aumentando la demanda de tanqueros Aframax para recorridos de menor distancia.
“En contraste, la utilización de VLCC disminuyó debido a la reducción de las exportaciones hacia China, que anteriormente absorbía gran parte del crudo transportado por la flota en las sombras”, señala la consultora. India se ha consolidado como otro destino del petróleo venezolano, con importaciones promedio de aproximadamente 220.000 barriles diarios durante 2026, principalmente para abastecer el complejo de refinación de Jamnagar, operado por Reliance.
Infraestructura limita recuperación de la producción
Pese al aumento de la actividad petrolera, BRS Tanker advierte que Venezuela continúa enfrentando dificultades para ampliar significativamente sus exportaciones. “Entre las principales restricciones figuran el deterioro de los terminales marítimos, la limitada disponibilidad de instalaciones de almacenamiento, las fugas en oleoductos y la necesidad de recuperar infraestructura de producción y refinación” destacan.
El informe, además, estima que gran parte de las mejoras recientes responde a la disponibilidad de diluyentes y a intervenciones operativas de menor complejidad. Sin embargo, alcanzar nuevamente una producción de dos millones de barriles diarios requeriría inversiones adicionales y plazos de ejecución más extensos.
En su escenario base, el análisis proyecta que la producción venezolana promediará 1,3 millones de barriles diarios en 2027, unos 250.000 barriles diarios más que en 2026, y alcanzará aproximadamente 1,9 millones de barriles diarios hacia 2030.
China podría influir en las rutas de largo recorrido
La evolución de los destinos de exportación también dependerá de la relación comercial entre Venezuela y China, que mantiene compromisos financieros asociados a acuerdos previos de suministro petrolero.
Según las estimaciones citadas en el informe, a comienzos de 2026 permanecían pendientes alrededor de US$10.000 millones de los préstamos respaldados por petróleo otorgados por China a Venezuela.
Una eventual recuperación de los embarques hacia el mercado chino podría incrementar nuevamente la demanda de VLCC y las toneladas-milla, debido a la mayor distancia de navegación.
Por MundoMaritimo
Exportaciones petroleras de Venezuela reconfiguran flujos globales y reducen protagonismo de la “flota en la sombra”
Fletes de tanqueros Aframax y LR2 alcanzan máximos ante cambios en el transporte de crudo
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