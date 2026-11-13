Los puertos de Paraná, en Brasil, movilizaron 5.909.725 toneladas de carga durante octubre de 2026, estableciendo un récord para ese mes y superando las 5.867.284 toneladas registradas en el mismo período de 2025, según informó la autoridad portuaria Portos do Paraná.
Este resultado constituye el tercer récord mensual de movimiento de carga alcanzado por el puerto durante 2026, después de los registrados en enero, con 5,28 millones de toneladas, y abril, con 6,01 millones.
El desempeño se produjo pese a las precipitaciones registradas durante octubre. En Paranaguá se acumularon 191 milímetros de lluvia, un 32,6% por encima del promedio histórico mensual, mientras que en Antonina las precipitaciones alcanzaron 380 milímetros, superando en 65,2% la media del período.
Exportaciones de soja impulsan el movimiento portuario
La carga de exportación totalizó aproximadamente 3,83 millones de toneladas durante octubre, con un crecimiento interanual del 7,8%, mientras que la de importación alcanzó 2,09 millones de toneladas.
La soja representó el 28,5% de los embarques al exterior, con un incremento del 34% respecto de octubre de 2025 y del 26,1% frente a septiembre de este año.
Otros productos también registraron aumentos, entre ellos la harina de soja, con 494.300 toneladas (+14%); los aceites vegetales, con 159.000 toneladas (+374%); y el azúcar ensacado, con 119.200 toneladas (+49%).
Por su parte, la movilización de vehículos alcanzó 30.095 unidades, distribuidas en 26.807 de importación y 3.288 de exportación. Se trata del mayor registro mensual de 2026 y del volumen más alto para un solo mes desde 2018.
Soja acumula 14,38 millones de toneladas exportadas
Entre enero y octubre, los embarques de soja por Paranaguá alcanzaron 14,38 millones de toneladas, un 11% más que los 13,01 millones del mismo período de 2025.
Este volumen equivale al 38% de la carga de exportación acumulada del puerto y se aproxima a los 14,6 millones de toneladas movilizados durante todo el año anterior. China concentra aproximadamente el 85% de las compras de soja embarcada por Paranaguá.
En otros segmentos, la carga de exportación acumulada de aceite de soja llegó a 1,43 millones de toneladas, con un crecimiento del 89,4%. La transferencia de vehículos sumó 162.100 unidades, un 78% más que en los primeros diez meses de 2025.
Asimismo, los embarques de carne de pollo alcanzaron 2,08 millones de toneladas, con un aumento de 307.000 toneladas respecto del período comparable del año anterior.
Por MundoMaritimo
Terminales portuarias de Valparaíso movilizan 9,2 millones de toneladas y registran aumento de 11,7% en 2021
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