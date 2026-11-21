El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil habilitó tres proyectos de infraestructura portuaria en los estados de Amazonas y Paraná para captar recursos mediante la emisión de debentures, instrumentos de deuda utilizados por empresas para financiar sus inversiones. Las iniciativas, presentados por AGEO Novo Remanso y Paranaguá Port Channel Company, consideran inversiones y gastos de concesión por un total de US$395,8 millones, con una captación potencial de hasta US$325 millones a través de estos títulos.
Las iniciativas contemplan la implementación y ampliación de una terminal de granos en Itacoatiara, Amazonas, y mejoras en el canal de acceso acuático al Puerto de Paranaguá, en Paraná. Las obras buscan incrementar la capacidad de transferencia de carga, reforzar la seguridad de la navegación y generar condiciones para recibir buques de mayor tamaño.
Ampliación de terminal de granos
En Itacoatiara, AGEO Novo Remanso presentó dos proyectos que suman inversiones por US$94,9 millones y consideran la emisión de US$23,6 millones en debentures incentivados. Ambos corresponden a la implementación y expansión de la Terminal de Graneles Sólidos Agrícolas (TGSA) Novo Remanso, ubicada a orillas del río Amazonas e integrada a la logística de exportación agrícola del Arco Norte brasileño.
La instalación recibe soja y maíz transportados en barcazas, almacena los productos y posteriormente los embarca en buques destinados al transporte marítimo. La primera etapa, ejecutada entre 2019 y 2023, contempló inversiones por US$70,8 millones para habilitar estructuras de descarga de barcazas, almacenamiento y transferencia de granos a los buques. Entre sus instalaciones destaca un almacén con capacidad para 90.000 toneladas.
La segunda fase, desarrollada entre 2024 y 2025, incorporó otros US$24,1 millones para ampliar la capacidad operativa, mediante la instalación de una grúa sobre barcaza y un segundo cargador de buques. Como ambas etapas ya finalizaron, la emisión de deuda permitirá a la empresa recuperar parte de los recursos invertidos.
Modernización del acceso a Paranaguá
En Paraná, Paranaguá Port Channel Company SPE S.A., controlada por el grupo belga DEME, presentó un proyecto para modernizar el canal de acceso acuático al Puerto de Paranaguá. La iniciativa considera inversiones por US$254,3 millones y un pago de concesión de US$46,5 millones. La empresa prevé captar hasta US$300,8 millones mediante debentures, en una o más operaciones.
Las obras incluyen el ensanchamiento de las dársenas de evolución, el profundizamiento del canal de acceso y la remoción de obstáculos rocosos que dificultan la navegación. También se contemplan trabajos de dragado, mejoras en la señalización náutica y la implementación de sistemas de monitoreo del tráfico marítimo.
Entre las intervenciones destaca la remoción de la formación rocosa Pedra da Palangana, con el objetivo de reducir el riesgo de encallamientos y mejorar la seguridad de las maniobras. El contrato establece una meta de calado operacional de 15,5 metros durante la segunda fase del proyecto, lo que permitirá generar condiciones para la atención de buques de mayor tamaño.
La concesión tendrá una duración de 25 años e incluye la administración y mantenimiento del canal de acceso, las dársenas de evolución y las zonas de fondeo. También considera servicios de dragado de mantenimiento en el Puerto de Antonina.
Financiamiento para infraestructura
Las debentures permiten a las empresas captar recursos directamente de inversionistas y constituyen una alternativa para financiar la construcción, ampliación y modernización de infraestructura. En el caso de los proyectos portuarios, también pueden utilizarse para reembolsar inversiones ya ejecutadas.
Según el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, entre 2023 y 2026 los sectores portuario, aeroportuario y de vías navegables brasileños registraron 47 proyectos habilitados bajo este mecanismo, con emisiones por US$4.917,5 millones e inversiones desembolsadas por US$7.999,3 millones.
Por MundoMaritimo
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