Las exportaciones de sorgo de Brasil hacia China registraron un aumento durante el tercer trimestre de 2026, incorporando nuevos volúmenes de carga al transporte marítimo de granos desde la Costa Este de Sudamérica. El crecimiento ha favorecido principalmente a los buques Panamax y Kamsarmax, que concentraron el 85,5% de los embarques de este producto entre ambos países.
Según el más reciente BRS Dry Bulk, Brasil despachó 1,64 millones de toneladas de sorgo hacia China entre agosto y octubre, distribuidas en 26 registros de carga. Los volúmenes aumentaron desde 290.000 toneladas en agosto hasta 740.000 toneladas en septiembre, antes de moderarse a 620.000 toneladas en octubre.
La expansión se produjo después de que China autorizara, en noviembre de 2025, los primeros diez recintos portuarios brasileños habilitados para exportar sorgo, conforme al acuerdo fitosanitario bilateral suscrito en 2024.
Producción y logística de exportación
El sorgo se utiliza como sustituto del maíz en la alimentación animal y, a diferencia de este último, no está sujeto a cuotas de importación con aranceles diferenciados en China, lo que amplía las alternativas de abastecimiento para sus compradores.
De acuerdo con la evaluación de septiembre de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab), la producción brasileña de sorgo para la campaña 2025/26 alcanzaría 7,35 millones de toneladas, un incremento interanual del 20,4%. “El Puerto de Santos concentró el 46% de los volúmenes de sorgo registrados, mientras que el operador logístico VLI comenzó a transportar este producto mediante corredores ferroviarios existentes hacia Santos y Tubarão”, apuntó BRS.
En el mercado de graneleros, los Panamax y Kamsarmax realizaron 20 embarques de sorgo en la ruta Brasil-China, con un volumen promedio cercano a 70.300 toneladas por operación.
Evolución de los fletes
Pese a la disminución de los embarques de maíz de Brasil, asociada a una mayor demanda interna para producir etanol y a la competencia de Argentina, los volúmenes combinados de maíz y sorgo embarcados desde Brasil hacia China aumentaron en 1,02 millones de toneladas interanuales entre agosto y octubre.
Sin embargo, la mayor actividad del sorgo no impidió la caída de las tarifas de los graneleros. El indicador Baltic P8-TCE para la ruta de granos Santos-Qingdao descendió un 26,6%, desde US$21.776 diarios el 2 de octubre hasta US$15.990 diarios el 2 de noviembre.
Posteriormente, el indicador se recuperó hasta US$18.721 diarios al 16 de noviembre, aunque permaneció por debajo de los niveles de comienzos de octubre.
El aumento de los embarques de sorgo podría contribuir a absorber capacidad disponible de buques Panamax en la región. No obstante, la continuidad de esta demanda dependerá de las compras chinas durante los próximos meses, de los programas de exportación de otros granos y de la disponibilidad de buques.
Por MundoMaritimo
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