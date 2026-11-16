El mercado de exportación de mineral de hierro de Brasil enfrenta una combinación de menores precios de venta y mayores costos de transporte marítimo, situación que está reduciendo los márgenes de los productores, aunque sin provocar una contracción significativa de los embarques de larga distancia. Así lo señala un análisis de BRS Dry Bulk, basado en los resultados financieros de las principales compañías mineras y las estadísticas de carga correspondientes a 2026.
Según la firma, los informes del tercer trimestre muestran una “doble presión sobre las utilidades del mineral de hierro”, derivada del debilitamiento de los precios CFR (cost and freight) y el encarecimiento de los fletes.
Vale, por ejemplo, reportó una disminución interanual de 39% en su EBITDA correspondiente a finos de mineral de hierro, pese a mantener volúmenes de ventas resilientes. El precio promedio realizado por la compañía descendió desde US$94,4 por tonelada en el tercer trimestre de 2025 hasta US$85,1 en igual período de 2026. Paralelamente, sus costos promedio de flete aumentaron 21%, desde US$18,8 hasta US$22,8 por tonelada.
Los menores precios y mayores costos de transporte contribuyeron aproximadamente con 21 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, a la caída interanual del EBITDA.
Menor dinamismo de los embarques
La presión también afectó a Anglo American, que informó una disminución interanual de 12% en el precio FOB (free on board) realizado por su operación Minas-Rio durante los primeros nueve meses de 2026, desde US$88 hasta US$77 por tonelada.
De acuerdo con datos de AXSMarine citados por BRS Dry Bulk, los embarques brasileños de mineral de hierro totalizaron 283,1 millones de toneladas entre enero y septiembre, una reducción interanual de 2,3%.
Durante el tercer trimestre, los volúmenes disminuyeron 6,3% respecto de 2025, aunque aumentaron 2,1% frente al trimestre anterior. Este último incremento fue considerablemente inferior a las expansiones estacionales de entre 8,8% y 18,3% registradas durante 2022-2025.
En Ponta da Madeira (en la imagen), Tubarão y Guaíba, principales puntos de exportación de Vale, los embarques alcanzaron conjuntamente 71,8 millones de toneladas, aumentando 5,9% trimestral, frente a incrementos históricos de entre 12% y 18%. En Açu, utilizado por Anglo American, los volúmenes descendieron 17,8%, desde 7 millones hasta 5,8 millones de toneladas.
BRS Dry Bulk advierte que estas cifras sugieren que “el aumento de las tarifas de flete se ha convertido en una variable operacional importante y también podría estar influyendo en las decisiones de embarque”.
Diferencias frente a la bauxita
El análisis distingue los efectos del encarecimiento del transporte sobre el mineral de hierro brasileño y la bauxita de Guinea.
Mientras los elevados fletes pueden volver económicamente inviables determinadas exportaciones de bauxita, los grandes productores de mineral de hierro disponen generalmente de mayores márgenes. Por ello, BRS Dry Bulk sostiene que los mayores costos de transporte tienen más probabilidades de “erosionar las utilidades que de convertir embarques rentables en operaciones deficitarias”.
La consultora prevé que la volatilidad de los fletes tendrá efectos relativamente limitados sobre los embarques de mineral de hierro a corto plazo, considerando la planificación anticipada de las operaciones y la utilización de contratos marítimos de largo plazo.
Asimismo, anticipa que una reducción de los fletes durante noviembre y diciembre favorecería principalmente la recuperación de los márgenes, antes que un incremento significativo de los volúmenes exportados.
Implicancias para el mercado Capesize
Finalmente, BRS Dry Bulk señala que la persistencia de fletes elevados podría mejorar la competitividad del mineral australiano debido a sus menores distancias de transporte.
En consecuencia, menores embarques de larga distancia reducirían la demanda medida en toneladas-milla, limitando las alzas del mercado Capesize. En cambio, una disminución de los fletes podría estimular el retorno de determinadas cargas y proporcionar cierto respaldo a la demanda de transporte marítimo.
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