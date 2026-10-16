El astillero Rio Grande, ubicado en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, inició la construcción del primero de cuatro tanqueros Handymax ordenados por Transpetro, filial logística de Petrobras, como parte del programa Mar Aberto, destinado a renovar y ampliar la flota propia del grupo petrolero.
El inicio de los trabajos se formalizó el 15 de octubre mediante una ceremonia de colocación de quilla, etapa que marca el comienzo del ensamblaje estructural de la nave. Los cuatro tanqueros estarán destinados al transporte marítimo de derivados del petróleo, entre ellos diésel marítimo, diésel S10, diésel S500 y jet fuel.
Jones Soares, director de Transporte Marítimo de Transpetro, señaló que “la construcción de estos buques representa un hito en la reanudación de las inversiones de Transpetro en su flota propia. El proyecto refuerza la estrategia de la compañía de ampliar su capacidad operacional para atender las demandas del mercado y acompañar la expansión de la producción de petróleo en el país”.
Programa contempla 13 nuevos buques
Los cuatro Handymax forman parte de un contrato de construcción naval que contempla un total de 13 tanqueros para Transpetro, cuya ejecución estará a cargo de Ecovix durante los próximos años.
Además de los cuatro Handymax, el programa incluye cinco buques tanque presurizados para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y otros derivados, junto con cuatro tanqueros de tamaño mediano de la clase MR1 (Medium Range).
Estas incorporaciones se enmarcan en el programa Mar Aberto, mediante el cual Transpetro busca aumentar su capacidad de transporte marítimo y renovar los buques que integran la flota del sistema Petrobras.
Por MundoMaritimo
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