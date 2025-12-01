El más reciente análisis de BIMCO sobre el mercado tanquero anticipa que 2025 finalizará con un equilibrio entre la oferta y la demanda en el segmento de crudo, pese a un volumen de carga menor al previsto. El organismo atribuye esta situación al crecimiento limitado de la flota, al aumento en las distancias de navegación y a una recuperación en los volúmenes movilizados en la segunda mitad del año.
En contraste, el mercado de tanqueros de productos cerraría 2025 con un deterioro en su balance entre oferta y demanda. BIMCO estima que los volúmenes caerán respecto de 2024, mientras que las nuevas entregas de buques impulsarán un crecimiento más acelerado de la oferta.
Para 2026, se prevé que el equilibrio en el mercado de crudo se mantenga gracias a otro año de bajo crecimiento de flota. En 2027, sin embargo, la oferta podría superar la demanda debido a un aumento en las entregas de buques ordenados en 2023 y 2024. En el caso de los tanqueros de productos, BIMCO anticipa condiciones de mercado más débiles en 2026 y 2027, con un crecimiento de la oferta proyectado en 5,5% anual, muy por encima del esperado incremento en la demanda, afectado por la baja expansión del consumo de petróleo.
BIMCO señala que el aumento de producción en América y en países de la OPEP podría generar un mayor superávit de crudo, incentivando la reposición de inventarios y favoreciendo la demanda de tanqueros. También indica que nuevas sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea a las exportaciones rusas podrían generar demanda adicional para buques fuera de los cálculos actuales.
Cabe destacar que aunque los hutíes anunciaron el fin de los ataques a buques en el mar Rojo, esto aún no ha derivado en un retorno significativo al uso del canal de Suez. Un regreso completo a las rutas habituales podría reducir la demanda entre 2% y 3% y debilitar ambos mercados de tanqueros. Por otra parte, las sanciones sobre compañías rusas han incrementado el petróleo ruso en almacenamiento flotante y han generado cambios en los exportadores visibles, aunque se advierte que el historial de evasión de sanciones por parte de Rusia hace difícil anticipar su impacto definitivo en el mercado.
Comportamiento de tarifas y valores de activos
En 2025, el mercado spot mostró comportamientos distintos entre semestres. El Baltic Exchange Dirty Tanker cayó 21% interanual en la primera mitad del año, pero aumentó 13% en la segunda. En tanqueros de productos, el índice Clean Tanker retrocedió 32% y 4% respectivamente en los mismos periodos.
Para 2026, BIMCO prevé tarifas spot de crudo similares al promedio de 2025, mientras que las tarifas de tanqueros de productos podrían debilitarse. En 2027, con un crecimiento de oferta superior al de la demanda, se espera una caída de tarifas en ambos segmentos.
Las tarifas de fletamento por tiempo han seguido una tendencia similar, con descensos en ambos semestres de 2025, aunque los tanqueros de crudo han mostrado una reciente recuperación. Los precios de buques de cinco años se han mantenido por debajo de los niveles de 2024, y los activos de tanqueros de productos han sufrido una mayor depreciación.
Contexto macroeconómico
El panorama económico global muestra mayor resiliencia, con el Fondo Monetario Internacional elevando su proyección de crecimiento mundial para 2025 a 3,2%. Sin embargo, persisten señales de debilidad en el consumo y presiones sobre la confianza de los hogares.
La Agencia Internacional de Energía aumentó ligeramente sus proyecciones de demanda de petróleo para 2025 y 2026, aunque con menores tasas de crecimiento respecto de estimaciones anteriores. Paralelamente, se anticipa un exceso de oferta que podría llevar los precios del crudo Brent hasta los US$55 por barril en el primer trimestre de 2026.
Según BIMCO, precios más bajos podrían motivar una mayor acumulación de inventarios, lo que apoyaría la demanda de transporte marítimo de crudo en los próximos años.
Por MundoMaritimo
Puerto de Barranquilla y de Cartagena invierten en la construcción y ampliación de muelles
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.