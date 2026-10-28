Antofagasta Terminal Internacional (ATI) impulsa una hoja de ruta orientada al desarrollo sostenible de la Región de Antofagasta y al comercio exterior responsable, integrando el cuidado del entorno, la seguridad operativa y la vinculación comunitaria en el centro de su gestión. De este modo, la compañía promueve iniciativas que generan un impacto positivo y duradero tanto en su entorno natural como social.
Bajo este contexto, el terminal portuario ejecuta una estrategia de sostenibilidad basado en estándares ESG (Environment, Social y Governance) enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025, que permite acciones a través de un compromiso social, ambiental y de buen gobierno, generando un aporte al territorio y a las personas sin descuidar el negocio.
El jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones de ATI, Gino Solari, explica que la compañía se adhiere a la definición de sostenibilidad de la ONU: “El punto central está en que todo lo que hagamos hoy como sociedad y como país productivo tiene que ser de manera coherente y responsable para que quienes tomen decisiones a futuro, que son los niños y jóvenes de hoy y sus hijos, se encuentren en un mejor escenario. Es decir, hoy estamos en un trabajo constante para un futuro mejor. Por ello, tenemos que trabajar en ser una organización coherente entre lo que hacemos y lo que decimos, siendo responsable en la operación, en lo medioambiental y en conexión con las personas que viven en el territorio”, precisó el ejecutivo.
Medio Ambiente
En cuanto a la gestión ambiental del terminal, Cynthia Cortés, jefa de División de Medio Ambiente, expresa que, en el marco de estos tres ejes, ATI ha desarrollado e implementado a lo largo del tiempo diversas iniciativas orientadas a fortalecer su compromiso con la sostenibilidad. En materia medioambiental, el terminal portuario opera bajo estándares internacionales respaldados por las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001, además de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) Logístico Minero Portuario, suscrito junto al sector público en 2018.
En materia de gestión climática, ATI cuenta con más de 10 años de participación en el programa Huella Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, reportando la cuantificación de su huella de carbono, y más de seis años de trabajo en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Producto de lo anterior, ATI cuenta con certificaciones otorgadas por el programa Huella Chile que garantizan la gestión que ejecuta la organización en esta materia.
Además, la compañía ha impulsado iniciativas de economía circular que promueven el reciclaje y la valorización de residuos, logrando que actualmente el 60% de los residuos generados sean reciclados. A ello se suma las iniciativas de gestión de residuos en alianza con gestores ambientales del territorio, por ejemplo, el proyecto de valorización de 300 mil colillas de cigarro, transformadas en esculturas que contribuyen a la educación sobre biodiversidad marina que desarrolla la Fundación Desierto Azul con niños, niñas y jóvenes de Antofagasta.
Asimismo, ATI ha promovido diversos proyectos de eficiencia energética y de incorporación de energías limpias, orientados a reducir la huella de carbono de sus operaciones. Como parte de estos esfuerzos, la compañía cuenta con la certificación I-REC, que acredita el origen renovable de la energía eléctrica utilizada, respaldando que el 100% de la electricidad consumida en sus operaciones proviene de fuentes de energía renovables.
En el ámbito de la gestión de residuos y la optimización operacional, destaca que el 100% de los neumáticos fuera de uso (NFU) generados en la operación se gestionan conforme a la normativa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). También se han impulsado iniciativas como la optimización del consumo de combustible, la limpieza verde de vehículos, y la incorporación de soluciones de energía limpia, como paneles solares.
En materia de cumplimiento normativo, la empresa se somete continuamente a auditorías externas para garantizar que todas sus operaciones se ajusten estrictamente a la legislación vigente.
Finalmente, como parte de su compromiso con la mejora continua, ATI trabaja actualmente en el desarrollo de proyectos asociados a la huella hídrica, con el objetivo de fortalecer la gestión eficiente del recurso agua.
Vinculación social
La dimensión social y humana constituye otro pilar de su estrategia operativa. Un ejemplo de aquello es el programa Crece con tu Puerto, donde han capacitado a 160 estudiantes del Liceo CEIA B-32 en Bodega y Grúa Horquilla, con un 97% de tasa de empleabilidad post capacitación.
Asimismo, ATI promueve la equidad e inclusión interna mediante una política laboral respaldada por la norma chilena NCH 3262 de Equidad de Género, acompañada de programas permanentes de capacitación y acreditación junto a ChileValora.
El programa de visitas al terminal portuario es una de las iniciativas que permite a la comunidad ser parte de la operación y conocer, desde adentro, cómo funciona ATI. En el último año más de 1.500 personas ya han visitado la faena. También se destaca el Fondo Concursable con más de 900 beneficiados; la Escuela de Planificación Estratégica y charlas técnicas en establecimientos educacionales técnico y profesionales de Antofagasta.
A esto se suman las alianzas con diferentes organizaciones, establecimientos educacionales y juntas de vecinos, con foco en generar trabajo conjunto en educación e inversión social.
Gobierno Corporativo
Generar coherencia entre la operación y el trabajo territorial implica generar avances al interior de la organización, siendo la seguridad el principal valor de la compañía. Además, las decisiones estratégicas tienen un vínculo sostenible, para generar servicios confiables y seguros. Por ejemplo, se generaron inversiones por US$2 millones en el último año para modernizar la infraestructura con cumplimientos normativos internacionales que permiten la continuidad operativa y la diversificación de cargas para captar más servicios de manera sostenible.
Todo el trabajo planteado tiene políticas de diversidad e inclusión. Actualmente el 23% de la dotación de ATI son mujeres, muy por encima del promedio nacional de rubro portuario, con un 12%. Además, son más de 2 mil los empleados indirectos que el puerto genera en sus diferentes servicios, lo que aporta la empleabilidad local.
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