Un millón de colillas de cigarro fueron recicladas desde las playas de Antofagasta, gracias al Programa de reciclaje y revalorización que mantiene Antofagasta Terminal Internacional (ATI) junto a Fundación Desierto Azul. Esto permitió sacar de circulación estos residuos que suman 300 kilos, para convertirlos en esculturas de la biodiversidad marina local, como ballenas, pulpos, orcas y otros animales, con el fin de utilizarlos para programas de educación ambiental con colegios y organizaciones de la sociedad civil.

Esta cantidad de colillas de cigarro retiradas del borde costero equivalen a dejar de contaminar más de tres piscinas olímpicas, ya que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua y afectar gravemente a la biodiversidad marina. Además, esta acción ambiental permitió que se dejara de emitir 819 kilos de CO2; se recuperaron 225 kilos de plástico, otro de los contaminantes más comunes del litoral antofagastino y, además, se recuperaron 22 kilos de residuos peligrosos.

Marcela Martínez, Directiva de la Fundación Desierto Azul, sostiene que este trabajo tiene como foco recuperar la cosa y devolver el valor a la riqueza natural de Antofagasta. “Según estudios nuestras playas son las más sucias y contaminadas de Chile. Tenemos que revertir esta situación y este trabajo junto a ATI demuestra que la acción coordinada cambia realidades de forma concreta y medible”, dijo.

Por su parte, el jefe de la División de Sostenibilidad y Comunicaciones de ATI, Gino Solari, precisó que es esencial que la sociedad trabaje en conjunto para dejar un territorio mejor a las generaciones que vienen. “Tenemos que querer nuestra ciudad y cuidar nuestro litoral que tiene una biodiversidad maravillosa. Con este trabajo queremos llegar a las personas y generar conciencia ambiental, porque tenemos que reafirmar nuestra identidad antofagastina y construir juntos un futuro mejor”.

Residuo peligroso

Una colilla no es un residuo inofensivo. Su filtro parece algodón, pero está fabricado con acetato de celulosa, un plástico no biodegradable derivado del petróleo. Por la radiación UV, el roce con la arena y el oleaje, ese plástico se fragmenta en microplásticos de menos de 5 milímetros.

Cada colilla contiene además entre 4 mil y 7 mil sustancias químicas, unas 50 de ellas cancerígenas y 15 mil fibras plásticas. Estudios citados por Desierto Azul muestran que una sola colilla en 8 litros de agua mata al 100% de las artemias, pequeños crustáceos que se usan como indicadores de toxicidad. A esto se suma que la fauna marina suele confundirlas con alimento.

A través de un modelo pionero de economía circular, el proyecto fue más allá de la limpieza de playas y la medición de desechos. “El corazón de este programa consistió en cerrar el ciclo del residuo, transformando estos pasivos ambientales en piezas educativas de alto impacto visual para la comunidad”, añadió Marcela Martínez.

Esta reconversión cobró vida gracias a un convenio con el emprendimiento local MamaQuilla. Durante la jornada se exhibieron esculturas de la fauna marina chilena que funcionaron como herramientas didácticas para sensibilizar a los asistentes sobre la protección de los ecosistemas locales.

Sin embargo, mediante este programa colaborativo, un residuo nocivo se convirtió en arte y educación. Asimismo, la iniciativa se posiciona de forma vanguardista al actuar preventivamente, adelantándose a la aplicación total de normativas sobre restricción de residuos en playas.

Con este paso, las instituciones organizadoras se disponen a seguir promoviendo programas de vinculación comunitaria que fortalezcan la conciencia ambiental y el cuidado del entorno costero.