Un total de 27 buses eléctricos arribaron a Antofagasta Terminal Internacional (ATI), esta semana en una operación que destaca el rol estratégico del terminal portuario en la cadena logística de importación de vehículos y tecnologías asociadas a la electromovilidad, aportando al desarrollo y bienestar de las personas de Antofagasta.

La descarga de estas unidades representa una nueva operación de carga especializada para el terminal, que requiere coordinación entre los distintos actores de la cadena logística, considerando las características de los vehículos y las condiciones necesarias para su manipulación y transferencia segura.

En este proceso participaron equipos operacionales del terminal, representantes de la agencia de aduanas y otros actores vinculados a la importación, quienes trabajan de manera coordinada para facilitar el desarrollo de las distintas etapas de la operación.

El jefe comercial de ATI, Víctor Tobar, precisó que la operación demuestra el trabajo colaborativo con las autoridades y clientes para gestionar carga que va en directo beneficio para las y los habitantes de la ciudad del norte de Chile . “Con este hito, fortalecemos nuestro compromiso con el desarrollo regional, facilitando la logística necesaria para seguir impulsando la electromovilidad y mejorar el transporte público de nuestros vecinos y vecinas”, dijo.

David Martínez, encargado de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional (GORE), destacó la relevancia de la modernización del transporte públicopara la comunidad:“Es una gran noticia porque mejora la calidad del servicio, los choferes van mejor, mejora la calidad de nuestro transporte tan fundamental en nuestra ciudad. Esta instancia la vamos a continuar repitiendo en los próximos años, porque el gobierno regional tiene toda la disponibilidad de seguir aportando recursos para que lleguemos a la totalidad de flota eléctrica, que emiten menos ruidos, menos contaminación, en resumen, un beneficio concreto a la ciudadanía”, subrayó Martínez.

Características de los buses

Los buses eléctricos, que se suman a la flota en servicio en la ciudad, miden cerca de 10 metros de largo cada uno, cuentan con una capacidad de 72 pasajeros y 28 asientos cada uno..

Para los pasajeros, los nuevos buses implican viajes más seguros, mejor calidad de servicio y conectividad urbana con menos emisiones contaminantes y mayor eficiencia en el uso de combustible.

El secretario regional ministerial (seremi) de Transportes, Pablo Venandy, manifestó que Antofagasta cuenta actualmente con 75 buses 100% eléctricos operando. “Estamos trayendo 27 máquinas nuevas aquí para que se puedan integrar a todo el transporte público de Antofagasta, lo cual marca un hito, ya que seguimos sumando la electromovilidad para que los usuarios puedan tener un transporte público moderno y cómodo”, agregó.

Capacidad logística

Desde ATI señalaron que el arribo de estos buses eléctricos refleja la importancia de contar con infraestructura portuaria y servicios logísticos capaces de responder a las necesidades de distintos sectores productivos y a la incorporación de nuevas tecnologías al país.

En este contexto, en el terminal aseguran que cumplen un papel relevante como punto de conexión entre el transporte marítimo y terrestre, facilitando la transferencia de cargas y contribuyendo al desarrollo de proyectos de infraestructura, transporte y energía de la ciudadde Antofagasta.

A través de sus servicios de transferencia de carga, ATI señaló que continúa aportando a la conectividad marítima y terrestre del norte de Chile, poniendo a disposición sus capacidades operacionales para atender los requerimientos de diversas industrias que hacen posible la incorporación de tecnologías orientadas a sistemas de transporte más sostenibles.