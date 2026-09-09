Los embarques de exportación de maíz de Argentina alcanzarían los 10 millones de toneladas entre agosto y septiembre, un volumen récord que estaría impulsado por una cosecha superior a la de años anteriores y por una mayor demanda internacional ante las dificultades de suministro de Ucrania y el impacto de las altas temperaturas sobre los cultivos europeos, reportó Reuters.

Argentina, tercer mayor exportador mundial de maíz, se encuentra finalizando la cosecha 2025/26, estimada en 71,7 millones de toneladas, cerca de 20% por encima del récord registrado cinco años atrás, según datos oficiales.

Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), señaló que el maíz argentino presenta actualmente condiciones competitivas tanto en precio como en volumen. Los embarques habituales para agosto y septiembre rondan los 3 millones de toneladas.

Mayor demanda desde el norte de África

El aumento de las compras de países del norte de África, que tradicionalmente adquieren maíz de Ucrania, aparece como uno de los principales factores detrás del crecimiento de las exportaciones de Argentina.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los embarques argentinos de maíz hacia el norte de África aumentaron 45% durante los primeros siete meses de 2026, hasta 6,5 millones de toneladas. En el mismo período, las exportaciones totales de maíz registraron un incremento de 15%.

Marruecos encabezó el aumento de las compras, con importaciones que crecieron 133% interanual, hasta 1,55 millones de toneladas. Egipto elevó sus adquisiciones 48%, hasta 2,4 millones de toneladas, mientras que Argelia aumentó sus importaciones 10%, también hasta 2,4 millones de toneladas.

Menor suministro desde Ucrania

El cambio en los flujos comerciales ocurre mientras los ataques rusos contra infraestructura exportadora en la región de Odesa afectan las operaciones de los principales puertos del mar Negro.

Estos terminales llegaron a concentrar 90% de las exportaciones de granos de Ucrania. Las restricciones han llevado al país a desviar parte de sus cargas hacia los puertos del río Danubio, que cuentan con una capacidad menor.

A esta situación se sumaron la sequía y las altas temperaturas registradas en Europa, que redujeron los niveles de agua del Danubio y limitaron aún más el movimiento de cargas ucranianas. Los embarques de Ucrania disminuyeron 52% durante el último mes.

Javier Preciado Patiño, analista y exsecretario de Comercio de Argentina, señaló que las dificultades para trasladar la producción ucraniana por vía marítima están dejando disponibles mercados que podrían ser atendidos por otros proveedores.

Brasil reduce su oferta exportable

La evolución de las exportaciones argentinas también está relacionada con el mercado de Brasil, segundo mayor exportador mundial de maíz.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los embarques brasileños han disminuido cerca de 20% respecto del récord de 53 millones de toneladas registrado durante los últimos tres años.

Parte del maíz que anteriormente se destinaba a exportación desde puertos como Santos e Itaqui está siendo absorbido por la industria de etanol, que cuenta con más de 300 unidades productivas que utilizan caña de azúcar o maíz como materia prima.

Por MundoMaritimo