El Ministerio de Economía de Argentina aprobó la incorporación de dos proyectos complementarios de Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las iniciativas contemplan inversiones por aproximadamente US$3.244 millones para procesar líquidos del gas natural (NGL) —hidrocarburos como etano, propano y butano, separados del gas natural durante su procesamiento— y desarrollar instalaciones destinadas a su exportación desde el Puerto de Bahía Blanca.
Las autorizaciones fueron formalizadas mediante las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026, publicadas el 13 de noviembre en el Boletín Oficial. Los proyectos estarán a cargo de Midstream de Gas del Sur (MGS) y Procesadora de Gas del Sur (PGS), ambas sociedades controladas por TGS.
El complejo permitirá obtener propano, butano y gasolina natural a partir del gas producido en la Cuenca Neuquina, ubicada en el centro-oeste de Argentina, para su posterior comercialización, principalmente en mercados internacionales.
Infraestructura de transporte y exportación
Midstream de Gas del Sur desarrollará la infraestructura de transporte, fraccionamiento, almacenamiento y envío, con una inversión prevista de US$1.849,58 millones.
El proyecto contempla un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro entre la planta de Tratayén, en Neuquén, y General Daniel Cerri, en Bahía Blanca.
También incluye una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de líquidos del gas natural, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros y nuevas instalaciones de almacenamiento y despacho conectadas con el Puerto de Bahía Blanca.
Según la presentación corporativa de TGS, la infraestructura de exportación se desarrollará en el sector de Puerto Galván.
Por su parte, Procesadora de Gas del Sur ejecutará inversiones por US$1.394,70 millones para construir un sistema de captación de gas y ampliar las instalaciones de procesamiento en Tratayén. Estas obras permitirán separar los líquidos que posteriormente serán transportados hasta Bahía Blanca.
Inicio de operaciones previsto para 2030
La entrada en operación de las instalaciones está proyectada para el 1 de febrero de 2030. La adhesión al RIGI establece compromisos de inversión y permite acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados por el régimen, según las condiciones aplicables a cada proyecto.
Ambas sociedades también comprometieron la contratación de proveedores locales de bienes y obras por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión prevista.
Por MundoMaritimo
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