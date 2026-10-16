La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina adjudicó a Nadir Soluciones Integrales SAS un contrato por US$1,68 millones para realizar un relevamiento de la infraestructura portuaria del país, que abarcará instalaciones terrestres, áreas acuáticas y zonas de conexión entre ambos espacios.
La adjudicación se enmarca en el Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Su objetivo es actualizar la información catastral y jurídica de los bienes bajo su administración, delimitar las áreas de jurisdicción portuaria y avanzar en la regularización de los inmuebles. El relevamiento permitirá consolidar una base de datos georreferenciada para fortalecer la gestión patrimonial y la planificación del sistema portuario argentino.
La adjudicación, correspondiente a la Licitación Pública N.º 508-0001-LPU26, contempla un servicio de relevamiento integral, multimodal y georreferenciado de las instalaciones portuarias a escala nacional. Su duración será de 12 meses, contados desde el perfeccionamiento de la orden de compra, con posibilidad de una prórroga por un periodo igual o menor.
El procedimiento fue autorizado el 3 de agosto de 2026 y se desarrolló a través del sistema electrónico de contrataciones públicas COMPR.AR.
Durante la apertura de ofertas, realizada el 14 de agosto, se recibió una única propuesta, presentada por Nadir Soluciones Integrales. Tras evaluar los antecedentes, la comisión correspondiente recomendó adjudicar el contrato a la compañía por cumplir con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las bases. La resolución señala que el dictamen de evaluación fue publicado y notificado a través de COMPR.AR y que no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.
Alcance y ejecución del contrato
El servicio contratado contempla el levantamiento de información georreferenciada de la infraestructura portuaria argentina, incluyendo las áreas terrestres y acuáticas, así como los espacios donde se desarrollan las operaciones de conexión entre tierra y agua.
La adjudicación se realizó bajo la modalidad de orden de compra abierta, que permite solicitar las prestaciones de acuerdo con las necesidades de la ANPYN, dentro de los límites establecidos en el contrato. En consecuencia, la adjudicación por US$1,68 millones no obliga al organismo a requerir la totalidad de los servicios contemplados. Su ejecución dependerá de las solicitudes de provisión que se efectúen durante la vigencia contractual o hasta alcanzar las cantidades máximas previstas.
Además, antes de cada solicitud deberá verificarse la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Financiamiento durante 2026 y 2027
La resolución distribuye el monto adjudicado entre dos ejercicios presupuestarios. Para 2026 se contemplan recursos por aproximadamente US$424.636, mientras que para 2027 se consideran cerca de US$1,26 millones.
La ANPYN también dispuso la designación de una comisión encargada de verificar el cumplimiento de los servicios contratados, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones de la licitación.
La Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa quedó facultada para autorizar la orden de compra, mientras que la resolución establece su notificación a la empresa adjudicataria y publicación en el sistema COMPR.AR.
Por MundoMaritimo
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