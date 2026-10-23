La coexistencia de múltiples acuerdos comerciales, las diferencias arancelarias y la falta de integración de los sistemas aduaneros constituyen algunas de las principales barreras para el comercio intrarregional en las Américas. Así lo señaló Carolina Herrera, directora ejecutiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien en entrevista con MundoMaritimo durante TOC Américas 2026, abordó los desafíos para mejorar la eficiencia logística y aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración de las cadenas globales de valor.
La ejecutiva advirtió que entre 2024 y 2025 el comercio intrarregional disminuyó su participación en las exportaciones e importaciones totales de la región. Entre los factores que dificultan su desarrollo identificó la ausencia de un acuerdo regional comercial único, situación que obliga a los operadores a enfrentar diferentes condiciones arancelarias dependiendo del país de origen de las cargas, además de cumplir con permisos y autorizaciones previas. "Son muchos acuerdos regionales y cada uno de ellos implica unas desgravaciones arancelarias diferentes. Eso genera problemas y dificultad", explicó Herrera.
Integración aduanera y digitalización de procesos
Otro de los obstáculos identificados por la representante de la ANDI es la ausencia de procedimientos aduaneros unificados. Como ejemplo de integración, mencionó los pasos fronterizos entre Chile y Argentina, donde ambas autoridades aduaneras operan en un mismo recinto, permitiendo desarrollar un proceso conjunto que facilita el movimiento de cargas y reduce las dificultades asociadas a los trámites fronterizos.
En materia de digitalización, Herrera planteó la necesidad de implementar un sistema aduanero único e interoperable, capaz de conectarse con las diferentes ventanillas y plataformas de comercio exterior. A su juicio, esta integración permitiría eliminar la duplicación de información entre sistemas, uno de los problemas que actualmente genera demoras y reprocesos durante las operaciones logísticas.
"Un sistema aduanero que sea único y que interopere con diferentes ventanillas es clave para evitar dobles digitalizaciones de información de las operaciones aduaneras de un sistema al otro sistema", sostuvo la ejecutiva, enfatizando la importancia de simplificar los procedimientos.
En esa línea, explicó que la información disponible desde el anuncio de arribo de una carga debería poder reutilizarse durante las siguientes etapas de la operación, sin necesidad de ingresarla nuevamente. Este mecanismo permitiría reducir los tiempos administrativos y evitar la repetición de antecedentes, mejorando la coordinación entre las distintas plataformas que intervienen en el comercio exterior.
Oportunidades para Colombia y las cadenas regionales de valor
Respecto de Colombia, Herrera destacó que durante el último año el país logró aumentar la participación de Sudamérica en sus exportaciones totales, avance que considera posible replicar con otros mercados de las Américas. Para ello, identificó el comercio complementario entre países como una alternativa para ampliar los intercambios y fortalecer la integración económica regional.
"Creo que es una gran oportunidad el hecho de que se estén reconfigurando cadenas mundiales de valor y que centros de producción se estén relocalizando para que los países de América Latina puedan atraer esas inversiones", afirmó.
Finalmente, la ejecutiva planteó que la integración permitiría a los países latinoamericanos participar en distintas etapas de los procesos productivos, sin necesidad de fabricar individualmente bienes terminados. Bajo este esquema, las economías regionales podrían complementar sus capacidades industriales y conformar cadenas de valor orientadas a la exportación hacia mercados internacionales.
Por MundoMaritimo
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