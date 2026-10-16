El grupo de ciberdelincuentes “n0n”— especializado en el robo de información y la extorsión económica— publicó una lista de 38 organizaciones vinculadas al transporte marítimo, la actividad portuaria y la logística, amenazándolas con divulgar información presuntamente sustraída si no cumplen con sus exigencias económicas antes del próximo 19 de octubre.

Según un informe de la firma de ciberseguridad SOCRadar, los nombres fueron incorporados el 12 de octubre a un sitio de filtraciones en la dark web. Las exigencias de pago examinadas por la compañía oscilan entre US$2,4 millones y US$14 millones, con una fecha de publicación anunciada para el 19 de octubre a las 13:27 UTC.

SOCRadar advierte que ninguna de las organizaciones marítimas mencionadas había confirmado públicamente una intrusión o filtración al momento de elaborar su informe. Por tanto, las afirmaciones del grupo n0n permanecen sin verificar.

El analista de la industria marítima Lars Jensen también se refirió a estas amenazas y señaló que “Este es un ejemplo de delito en el que los autores ejercen presión para obtener el pago de un rescate, y las compañías deben evaluar si la amenaza es realmente real (y si los datos podrían filtrarse) o si se trata de un bluff de los delincuentes, que esperan, de manera oportunista, que una empresa asustada pague el rescate.”

Navieras y operadores portuarios mencionadas

La lista difundida por n0n comprende compañías de 18 países e incluye 12 operadores portuarios y terminales de contenedores, diez navieras y operadores de buques, además de proveedores tecnológicos, agencias marítimas y firmas logísticas.

Entre los operadores portuarios mencionados aparecen Santos Brasil, Portonave y Superterminais, de Brasil; TTI Algeciras, de España; Eurogate Tanger, de Marruecos; y las compañías surcoreanas BNCT y Pusan Newport Company.

En el segmento naviero figuran Ocean Network Express (ONE), CULines, T.S. Lines y Samudera, junto con otros operadores de transporte marítimo. El informe también identifica a proveedores de sistemas informáticos utilizados en puertos y terminales, entre ellos ILCS Pelindo, HPC Hamburg Port Consulting y T2S.

Corea del Sur concentra 12 de las 38 organizaciones incluidas en la publicación, distribuidas entre operadores de terminales, navieras, proveedores tecnológicos y empresas de servicios logísticos.

Investigan posible exposición a través de sistemas compartidos

Uno de los aspectos examinados por SOCRadar es el origen de la información que n0n asegura haber obtenido.

La firma señala que las descripciones publicadas por el grupo incluyen documentación vinculada con manifiestos de carga, itinerarios de buques, movimientos de contenedores, registros de intercambio electrónico de datos (EDI) y configuraciones de sistemas portuarios.

Entre los ejemplos analizados, n0n afirma disponer de 23.507 archivos de mensajes EDI relacionados con Nam Dinh Vu Port, en Vietnam, así como de 1,5 GB de documentos y registros asociados a Pusan Newport Company, en Corea del Sur.

SOCRadar plantea que las características y el volumen de los archivos descritos podrían apuntar a la exposición de una aplicación utilizada por varias organizaciones, en lugar de 38 accesos no autorizados independientes.

No obstante, la existencia de una vulnerabilidad compartida tampoco ha sido confirmada, por lo que permanece como una hipótesis de la investigación.

Exigencias de rescate y amenazas de divulgación

De acuerdo con SOCRadar, n0n comenzó a operar en septiembre de 2026 y utiliza amenazas de publicación de datos para exigir pagos, principalmente mediante criptomonedas. La firma explica que el grupo no se caracteriza por desplegar programas tradicionales de secuestro y cifrado de archivos, sino por presuntamente obtener información y utilizarla como mecanismo de extorsión.

Algunas de las publicaciones incluyen incluso la posibilidad de acceder a una negociación privada mediante un pago previo. En el caso de Eurogate Tanger, por ejemplo, n0n exige US$6 millones y ofrece abrir una instancia de negociación a cambio del 10% de esa suma.

SOCRadar señala que, de los 21 casos que había seguido antes de la publicación de la lista marítima, uno figuraba en etapa de negociación y otro registraba una divulgación de datos. Sin embargo, estos antecedentes no permiten confirmar las afirmaciones relacionadas con las 38 organizaciones del sector.

Jensen, por su parte, subrayó que “esto pone de manifiesto, una vez más, que todas las compañías marítimas deben tomarse muy en serio su defensa cibernética y, por lo tanto, contar con planes de contingencia preparados para hacer frente a intentos de chantaje como este”.

Por MundoMaritimo