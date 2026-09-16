El aumento de los costos de transporte marítimo, junto con la caída de los precios del mineral de hierro, está presionando los márgenes de los productores de menor escala y obligando a algunas compañías a reducir temporalmente su producción, informa Bloomberg.

En ese contexto, los productores brasileños de mineral de hierro de menor envergadura enfrentan un escenario cada vez más complejo debido al fuerte incremento de los costos de transporte marítimo hacia China, principal consumidor mundial, situación que está estrechando sus márgenes y provocando recortes de producción.

Mineração Usiminas suspendió temporalmente el 2 de septiembre las operaciones de su planta Samambaia, en el estado de Minas Gerais, para hacer frente a “condiciones externas desafiantes, incluyendo la caída de los precios del mineral de hierro y el aumento de los costos de transporte marítimo”, según informó la compañía.

Daniel Sasson, analista de Itaú BBA, señaló que Usiminas habría detenido entre 30% y 35% de su producción minera, lo que constituiría una primera señal de que la reducción de los márgenes comienza a afectar la oferta brasileña de mineral de hierro. Durante 2025, la compañía produjo un total de 9,2 millones de toneladas.

Por su parte, Itaminas Comércio de Minérios anunció que en octubre detendrá una planta de procesamiento húmedo con capacidad de 200.000 toneladas mensuales y enviará a un tercio de sus trabajadores con licencia temporal para preservar liquidez.

La minera, que exporta 90% de su producción, aseguró que se encuentra por encima de su plan de producción y que la medida no afectará sus compromisos comerciales.

Fletes presionan a productores

Las tarifas de transporte marítimo han aumentado con fuerza durante este año debido a la disrupción de los flujos comerciales provocada por la guerra en Medio Oriente y el incremento de los precios de los combustibles. A ello se suman las condiciones meteorológicas adversas en el Pacífico, que han reducido la disponibilidad de buques.

Una mayor demanda por parte de los exportadores de mineral de hierro también ha contribuido a incrementar la presión sobre los costos.

Brasil es el segundo mayor productor mundial de mineral de hierro, mientras el mercado enfrenta además la amenaza estructural derivada de la disminución de la demanda de la industria siderúrgica china.

La ruta ‘C3 Capesize’ del Baltic Exchange, que conecta el puerto brasileño de Tubarão con Qingdao, en China, alcanzó US$42,12 por tonelada el 14 de septiembre, manteniéndose cerca de sus niveles más altos desde 2021.

En contraste, los futuros de referencia del mineral de hierro se han negociado mayoritariamente por debajo de US$100 por tonelada desde julio, después de alcanzar en mayo un máximo cercano a US$112 por tonelada.

“Con los precios del mineral de hierro también debilitándose, los exportadores más pequeños con protección contractual limitada siguen siendo vulnerables a la presión sobre los márgenes y el capital de trabajo”, explicó Maria Bertzeletou, analista senior de mercados de Signal Group, grupo tecnológico y de servicios especializado en transporte marítimo.

Impacto en el Cuadrilátero Ferrífero

El incremento de los fletes resulta especialmente complejo para productores independientes como Itaminas, que no cuentan con el respaldo logístico de competidores de mayor tamaño, afirmó su CEO, Thiago Toscano.

En una entrevista, el ejecutivo señaló que los costos de transporte en la ruta Brasil-China se han más que duplicado respecto de un año atrás, absorbiendo “una parte muy significativa” del valor de las exportaciones y haciendo menos atractivas algunas ventas.

Sobre una base FOB, “el valor recibido por los productores brasileños ha disminuido en más de US$18 por tonelada, aunque los precios del mineral de hierro apenas se han movido”, sostuvo Artur Bontempo, socio de Prime Trading, empresa especializada en comercialización de commodities.

A su juicio, las restricciones aplicadas por Usiminas e Itaminas evidencian un impacto potencialmente mayor sobre los productores de menor tamaño ubicados en el Cuadrilátero Ferrífero, principal zona productora del país.

Sasson, de Itaú BBA, estimó que los márgenes de los productores brasileños expuestos a tarifas de transporte spot se encuentran cerca de mínimos de cinco años, escenario que, según el analista, aumenta las posibilidades de una recuperación de los precios del mineral de hierro en lugar de una continuidad de su descenso.

Por MundoMaritimo