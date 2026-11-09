En un contexto de transformación del transporte marítimo de contenedores, donde se observa la incorporación de nueva capacidad, la reconfiguración de servicios y los desafíos geopolíticos, el análisis de datos adquiere creciente relevancia para la industria. En conversación con MundoMaritimo, en el marco de TOC Américas, Sofía Rodríguez, Sales Account Manager de Alphaliner, se refirió al origen y los servicios que brinda esta firma de inteligencia de mercado marítimo, así como a las principales tendencias del sector a nivel global y en América Latina, además de los desafíos que enfrentarán las líneas navieras y los puertos de la región durante los próximos años.
Información para decidir
Alphaliner nació en el año 2000— impulsada por Jacques Goudchaux— ante la falta de información neutral, consistente y en tiempo real sobre las flotas, servicios y capacidad de las navieras, en un mercado que se complejizaba cada vez más. Con el paso del tiempo tomó forma el ranking Alphaliner Top 100 que posiciona a las líneas navieras de acuerdo a su capacidad. En 2008 comenzó una estrecha colaboración con AXSMarine, compañía con la que se fusionó en 2021 para pasar, posteriormente, a formar parte de Signal Ocean, plataforma de inteligencia de mercado y análisis de datos del sector marítimo.
La firma ha desarrollado una infraestructura de datos para el transporte marítimo de contenedores cuya plataforma cubre 7.700 buques activos y permite monitorear itinerarios, cambios en los servicios, rankings de líneas navieras y puertos, libro de órdenes (orderbook) y fletamentos (chartering). Su módulo de inteligencia de mercado incorpora indicadores de congestión, flota inactiva, confiabilidad de itinerarios, tiempos de tránsito y capacidad desplegada por ruta.
La incorporación del Sistema de Identificación Automática (AIS), que permitió rastrear los movimientos de los buques, dio un nuevo impulso al desarrollo de Alphaliner. A partir de esta tecnología surgieron sus API y AXSInsights, herramientas que facilitan el análisis de datos marítimos y su integración en los sistemas de los clientes. A ellas se suma Alphaliner Predict, que utiliza modelos estadísticos basados en décadas de datos de navegación para pronosticar arribos, atraques y zarpes en los puertos.
Asimismo, sus publicaciones Weekly Newsletter y Monthly Monitor constituyen referencias para navieras, armadores, autoridades portuarias, terminales, operadores logísticos e instituciones financieras.
En este contexto, la ejecutiva destacó que "cuando se combina una imagen confiable de la flota con el desempeño real de los servicios, las decisiones mejoran: dónde recalar, en qué naviera confiar, cuándo cerrar contratos, si conviene invertir en capacidad de atraque. Un buen análisis no elimina la incertidumbre, pero puede reducirla a algo manejable", sostuvo Rodríguez.
Reconfiguración del mercado
Entre las principales transformaciones del transporte marítimo de contenedores, la ejecutiva identificó la reorganización de las alianzas navieras, el crecimiento de la oferta y la transición energética. “La configuración de redes surgida en 2025 comprende modelos como Gemini Cooperation, Premier Alliance, Ocean Alliance y la operación independiente de MSC, que concentra el 21,5% de la flota mundial. Estas estructuras compiten actualmente no sólo a través de las tarifas, sino también en cobertura y confiabilidad de servicios”, dijo.
En materia de capacidad, el Monthly Monitor de octubre de Alphaliner sitúa el libro de órdenes en 15,12 millones de TEUs, equivalentes al 43,9% de la flota operativa. Asimismo, proyecta incrementos de capacidad del 9,2% en 2027 y del 14,4% en 2028. “Este escenario podría intensificar los desequilibrios entre oferta y demanda, especialmente ante una normalización de los tránsitos por el Mar Rojo que libere capacidad actualmente absorbida por los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza”, detalló Rodríguez.
La transición energética constituye otro factor determinante. Según los antecedentes de la Alphaliner, los buques propulsados por combustible dual GNL representan el 56% de la capacidad ordenada y aquellos preparados para utilizar metanol alcanzan el 12%. Sin embargo, la propulsión convencional todavía concentra el 88% de la capacidad operativa, reflejando los desafíos asociados a la renovación de flota y la descarbonización.
Crecimiento de capacidad en Latinoamérica
América Latina se posiciona entre las regiones de mayor crecimiento en el transporte marítimo de contenedores. Según Alphaliner, a fines de 2024 los servicios vinculados a la región incorporaron 853.000 TEUs de capacidad en doce meses, un aumento interanual del 22,4%, concentrando el 15% de la flota mundial activa. En 2025, la región volvió a registrar el mayor crecimiento porcentual de flota.
Este dinamismo también se refleja en la incorporación de buques modernos con mayor capacidad para contenedores refrigerados. En tanto, en la costa del Pacífico, el desarrollo de Chancay y su conexión directa con Asia intensifican la competencia con el Callao, mientras que la licitación del Puerto Exterior de San Antonio constituye una decisión clave para ampliar la capacidad portuaria.
"El principal desafío es que los promedios regionales pueden ser engañosos. La utilización puede verse holgada a nivel regional y, al mismo tiempo, estar al límite en los puertos específicos donde recalan los grandes servicios", advirtió Rodríguez.
La ejecutiva explicó que el aumento del tamaño de los buques concentra la capacidad en menos hubs, incrementando las exigencias sobre el calado, las grúas y los patios, mientras los puertos secundarios podrían depender cada vez más de servicios feeder y transbordos. A ello se suman la capacidad del Canal de Panamá, la competencia entre hubs del Caribe, el nearshoring en México y los cambios en las políticas comerciales.
Frente a este escenario, Rodríguez enfatizó que "la oportunidad está en convertir este crecimiento de capacidad en una conectividad duradera. Eso exige una infraestructura y una planificación portuaria que avancen al ritmo de los buques".
Perspectivas y desafíos
De cara a 2027 y 2028, Alphaliner identifica la brecha entre oferta y demanda como el principal desafío de la industria. "Los próximos años pondrán a prueba la resiliencia de la industria", advirtió la ejecutiva. Además, destacó que los propietarios de carga deberán monitorear los riesgos geopolíticos, los cambios en la política comercial, las normativas de descarbonización, el desempeño de las alianzas y la capacidad portuaria en regiones como América Latina.
Respecto al futuro de Alphaliner, Rodríguez explicó que la firma busca consolidarse como una fuente de referencia neutral, fortalecer sus capacidades predictivas e integrar sus servicios mediante API, reportes a medida y análisis por rutas marítimas. Asimismo, proyecta ampliar su alcance hacia los propietarios de la carga, considerando su exposición a los cambios en la cadena de suministro.
"La integración con Signal Ocean suma escala y tecnología a ese plan estratégico, reuniendo herramientas confiables tanto para las decisiones diarias como para la planificación de largo plazo en mercados volátiles", concluyó Rodríguez.
Por MundoMaritimo
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