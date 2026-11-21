Recientemente, en las dependencias de El Mercurio en Santiago, AGUNSA fue reconocida con el Premio Nacional de Logística 2026 en la categoría Aporte a la Equidad de Género, gracias a una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de desarrollo e inserción laboral femenina en la industria del transporte y la logística.

En representación de la compañía asistieron Susana Cabrera, jefa de Capacitación y líder del proyecto; Alejandro Iturra, Subgerente Corporativo de Talento, Formación y Cultura; y Yazna Hernández, Subgerente de Desarrollo de Negocios de CargoTrans.

La iniciativa contempló la capacitación de 20 mujeres de Iquique y Alto Hospicio para obtener la licencia profesional A5, habilitación que permite conducir camiones de carga superior a 3.500 kilos. El programa fue desarrollado mediante un trabajo colaborativo entre la Gerencia de Logística y la Unidad de Capacitación de AGUNSA, junto a CargoTrans Schiappacasse.

Alejandro Iturra, Subgerente Corporativo de Talento, Formación y Cultura, mencionó que “esta iniciativa busca abordar la incorporación de las mujeres en la industria del transporte y logística en espacios donde históricamente han tenido una menor participación. Asimismo, busca generar mayores oportunidades laborales en sectores donde nos relacionamos a través de nuestros servicios y negocios”.

El alto interés que generó la convocatoria evidenció la necesidad de impulsar más iniciativas de este tipo. En solo dos días, más de 600 mujeres postularon al programa, reflejando el interés existente por acceder a nuevas oportunidades de formación y empleo en el sector.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue el acompañamiento integral entregado a las participantes durante todo el proceso. Las alumnas recibieron apoyo desde el inicio de la formación hasta la obtención de su licencia, incluyendo acompañamiento psicológico, reforzamiento teórico y horas adicionales de práctica sobre camiones, fortaleciendo tanto sus competencias técnicas como su preparación para incorporarse al mercado laboral.

La iniciativa contó con la participación de diversos actores. Mientras AGUNSA y CargoTrans estuvieron a cargo del financiamiento y coordinación del programa, OTIC SOFOFA apoyó la articulación con la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Pozo Almonte, contribuyendo a la difusión de la convocatoria. Por su parte, Academia Humberstone fue la entidad responsable de impartir la capacitación.

Contribución a reducción de brechas

Más allá de la formación técnica, el programa busca contribuir a reducir las brechas que aún enfrentan las mujeres en la industria logística.

“Las mujeres todavía enfrentan barreras culturales y estructurales, como la falta de infraestructura y espacios adecuados en rutas y lugares de operación. Iniciativas como esta abren oportunidades de formación e inserción laboral, pero el desafío también está en transformar las condiciones de la industria para favorecer su desarrollo y permanencia en igualdad de oportunidades”, señaló Iturra.

De cara al futuro, AGUNSA comentó que espera ampliar el alcance de esta experiencia y replicarla en otras áreas de negocio y regiones del país. Asimismo, el ejecutivo enfatizó en que buscan “proyectar esta iniciativa hacia otras líneas de negocio y regiones de Chile, ampliando las oportunidades de incorporación y desarrollo de mujeres en distintas áreas y fortaleciendo una cultura organizacional más inclusiva”.