Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e India se encuentran en su etapa final, en un contexto marcado por la expansión del intercambio comercial entre ambos países, que podría abrir oportunidades para el desarrollo de nuevas conexiones marítimas, dependiendo del crecimiento y la composición de los flujos de carga.

El próximo cierre de las negociaciones fue anticipado por el expresidente de Chile y presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante su intervención en el Foro Nacional de Competitividad Logística 2026, realizado el 24 de noviembre en Santiago y organizado conjuntamente por el CPI y Conecta Logística.

El exmandatario destacó la importancia de continuar ampliando la apertura comercial de Chile, junto con anticipar las inversiones en infraestructura portuaria, ferroviaria, vial y fronteriza, con miras a fortalecer el posicionamiento del país como plataforma logística del Cono Sur hacia los mercados asiáticos.

Sus declaraciones coinciden con los avances informados por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), cuya titular, Paula Estévez, sostuvo el 23 de noviembre una reunión en Nueva Delhi con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal.

Actualmente, 15 de los 17 capítulos del acuerdo se encuentran cerrados, permaneciendo pendientes las materias relacionadas con el acceso a mercados y los minerales críticos. La parte chilena proyecta concluir las negociaciones técnicas hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, para posteriormente avanzar hacia su firma y aprobación parlamentaria.

Expansión del comercio bilateral

Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones chilenas a India alcanzaron los US$5.809 millones, registrando un incremento interanual del 92,1% y posicionando al país asiático como el cuarto destino de las exportaciones nacionales.

Durante dicho período, Chile exportó 203 productos diferentes a India, entre ellos cobre, oro, litio, kiwis, manzanas, nueces, semillas, avena y celulosa.

La composición de las exportaciones constituye un factor relevante desde la perspectiva del transporte marítimo, dadas las distintas modalidades de movilización que requieren estos productos. Según antecedentes de la SUBREI, en 2025 el sector minero representó el 81% del valor de los envíos chilenos a India.}

Conectividad marítima con India

La actual oferta de servicios de transporte marítimo de contenedores entre Chile e India contempla conexiones mediante puertos de transbordo del Sudeste Asiático, entre ellos Singapur y Port Klang, en Malasia.

En la Costa Este de Sudamérica, en tanto, existen servicios que incorporan conexiones con el subcontinente indio. Es el caso del servicio ‘Carioca de MSC’, que contempla una recalada en Colombo, Sri Lanka, desde donde ofrece conexiones con India.

Una eventual ampliación de la oferta de servicios entre la Costa Oeste de Sudamérica e India estaría condicionada, entre otros factores, por los volúmenes de carga contenerizada, el equilibrio de los flujos comerciales en ambos sentidos y las posibilidades de integración con las redes navieras existentes.

Cabe señalar que, por el momento, no se han identificado anuncios de líneas navieras relativos al establecimiento de servicios directos entre ambas regiones asociados al nuevo acuerdo comercial.

Integración regional y corredores bioceánicos

Durante su intervención, Frei también destacó la importancia de los corredores bioceánicos para facilitar el acceso de los países del Cono Sur a los mercados asiáticos, haciendo referencia a la próxima inauguración del Corredor Bioceánico de Capricornio, que conecta Brasil, Paraguay y Argentina con el norte de Chile.

La iniciativa forma parte de los proyectos de integración regional abordados por el expresidente, quien puso énfasis en la necesidad de desarrollar infraestructura que permita aprovechar la apertura comercial de Chile y su ubicación geográfica frente a la cuenca del Pacífico.

En cuanto al intercambio comercial con India, las condiciones definitivas de acceso a mercados que se establezcan en el nuevo acuerdo permitirán conocer el alcance de las preferencias arancelarias para los distintos productos chilenos.

Por MundoMaritimo